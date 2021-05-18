التسجيل في كلية الملك فهد لخريجي الثانوية ضباط 1443 jobs sa عبر أبشر وأهم الشروط

التسجيل في كلية الملك فهد لخريجي الثانوية ضباط 1443 jobs sa بعد أن قامت كلية الملك فهد بالإعلان عن فتح باب القبول بدورة الضباط والتي تتمثل بالإدارة العامة بالقبول المركزي من خلال وزارة الداخلية، وعلى أن يتم القيام بذلك عبر موقع أبشر الإلكتروني للتوظيف، وأصبح الآن بإمكانك التسجيل لطلاب الثانوية العامة وكافة خريجين هذا العام الدراسي 2020/ 2021، وهذا حتى يتم الالتحاق بدورة البكالوريوس للعلوم الأمنية برقم 65 في كلية الملك فهد، الأمنية بالمملكة العربية السعودية، حتى يتيح لهم العمل بالوظائف المتاحة للقطاعات الأمنية تابعوا معنا خطوات التسجيل والشروط اللازم تواجدها.

كلية الملك فهد لخريجي الثانوية ضباط 1443 jobs sa

يعتبر موقع أبشر للتوظيف من أهم المنصات الإلكترونية التي تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية، والتي يتم اعتمادها أغلب الجهات والمؤسسات الأمنية بالمملكة بنظام التوظيف، حيث يتم عن طريقه التقديم للوظائف الشاغرة التي توفرها بعض الجهات، عن طريق خدمة التوظيف بالمركز المعلوماتي، وتتيح له كل ما يكون بحاجة له من احتياجات، ومن بينها كلية فهد الأمنية.

أهم شروط الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية

يجب على المتقدم أن يكون حامل للجنسية السعودية.

يجب أن يكون حسن السير والسلوك ولا يوجد له أي أحكام جنائية عليه.

يجب أن يكون وزنه متناسق مع طوله.

يجب أن لا يكون متزوج من سيدة غير سعودية.

لا يكون سبق له التعين بأي وظائف تعمل بالنظام العسكري.

يجب أن يكون حاص على أي مؤهلات تؤهله للحصول على وظيفة جندي وجندي أول.

كلية الملك فهد وخطوات التسجيل