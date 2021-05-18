السعودية استمرار منع السفر ل 13 دولة دون إذن مسبق بسبب جائحة كورونا

السعودية استمرار منع السفر ل 13 دولة ، وفق قرار عاجل السعودية أعلنته اليوم وزارة الداخلية السعودية، عبر وكالة الأنباء السعودية واس العام، بناء على آخر مستجدات تقارير وزارة الصحة السعودية، عن مؤشرات جائحة فيروس كورونا، والدول الممنوع السفر لها، عددهم 13 دولة من بينهم 5 دول عربية، وقد اتخذت وزارة الداخلية السعودية هذا القرار للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمملكة، وقد أتاحت باقي الدول المسموح السفر لها للسعوديين، ومن ضمنهم قرار السعودية ترفع حظر السفر لمصر والكويت والعراق والعديد من الدول التي كان ممنوع السفر لها، ووفق ما ارتأته القيادة الرشيدة بالمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، فاستمرار منع سفر المواطنين إلى الدول ” ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء، الهند” وغيرها من الدول التي لم يتم السيطرة على انتشار فيروس كورونا فيها.

السعودية استمرار منع السفر ل 13 دولة

وكما ذكرنا سابقًا أنه تم اعتماد قرار رفع تعليق سفر المواطنين السعوديين، إلى خارج المملكة العربية السعودية، من قبل وزارة الداخلية السعودية، بناء على التقارير الصادرة من وزارة الصحة السعودية، بدءًا من يوم 5 من شوال 1442هـ، الموافق 17 من شهر مايو 2021م، وقد تم اعتماد منتج تأمين سفر المواطنين السعوديين 2021م، من قبل البنك المركزي السعودي ساما، بالتعاون مع أفضل شركات تأمين السفر، لضمان حصول المواطن السعودي على تغطية كاملة ضد خطر الإصابة فيروس كورونا، وقد حددت وزارة الداخلية السعودية الدول المتاح السفر لها، ثم أضافت استمرار لمنع السفر ال13 دولة، السابق ذكرها دون إذن مسبق من الجهات المعنية.

السعودية تحذر مواطنيها

وقد أهابت وزارة الداخلية السعودية، جميع المواطنين المسافرين، والراغبين في السفر خارج أراضي المملكة العربية السعودية، حتى في الدول المسموح السفر لها للسعوديين، الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية المتبعة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، والالتزام بالتباعد الجسدي والاجتماعي، واحرص على تجنب الذهاب للمناطق المشكوك في انتشار الجائحة بها، حفاظًا على سلامتهم وذويهم.