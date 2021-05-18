نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل أسهم للشراء في سوق الأسهم السعودية 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث العديد من المستثمرين عن أفضل أسهم للشراء في سوق الأسهم السعودية 1442، ممن يريدون الخوض والدخول لعالم الاستثمار في السوق المالي السعودي، حيث تعد الأسهم السعودية من الأمور الرائجة في المملكة والتي تحقق لأصحابها الربح المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لذلك ففكرة الاستثمار في الأسهم السعودية من الأفكار الهامة للمحافظة على الدخل وتنمية الثروات.
أفضل أسهم للشراء في سوق الأسهم السعودية 1442
إن الاستثمار في الأسهم السعودية أحد طرق الاستثمار المربحة التي تمكن صاحبها من امتلاك حصة في ملكية شركة معينة وشراء الأسهم يعني امتلاك جزء من ملكية هذه الشركة، ويعد أفضل سهم للشراء في السوق المالي السعودي الذي يتم شرائه بسعر زهيد ويجني منه أرباحًا كبيرة، البعض يرى أن أفضل الاستثمار يكون في مجال النفط باعتبار أن الشركات السعودية تمتلك خبرة كبيرة في ذلك المجال وهم يشاركون تجاربهم الكبيرة مع المستثمر من أجل نجاح استثماره وإليك قائمة بأفضل سهم للشراء في السعودية 1442:
شراء سهم أرامكو
حققت شركة أرامكو نجاحًا كبيرًا في السنوات الماضية وزاد من أرباحها اكتشاف الحقول الجديدة، ويمتاز السهم بمعدل التداول العالي كما أنها كشركة تسمح للاستثمار طويل الأجل وقصير الأجل، وتُعطي شركة أرامكو أكبر توزيعات للأرباح في المملكة كما أنها تُهيمن على صناعة الطاقة بالمنطقة.
شراء سهم المصافي
تمثل شركة المصافي أحد الشركات السعودية المدرجة في سوق المال السعودي في قطاع الأعمال البترولية ومجالات أخرى كتحلية المياه والوكالات التجارية وهي من الشركات المناسبة لمن يريد استثمار في مجال الطاقة.
شراء سهم الراجحي
يعد سهم مصرف الراجحي من أكثر الأسهم نشاطًا في سوق المال السعودي هو أكبر بنك إسلامي بالعالم، وجميع استثماراته متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويمكن الاستثمار أفراد أو شركات.
شراء سهم سابك
تستثمر أموالك في قطاع الصناعات البتروكيماوية، تصلح أسهمها للاستثمار قصير الأجل، ونلاحظ ازدياد الطلب في الفترة الأخيرة على هذه الصناعة بالتالي أسهمها مربحة مستقبلًا.
أفضل أسهم للمضاربة في السعودية 2021
- سهم التأمين العربية.
- سهم الجزيرة.
- سهم كيان.
- سهم أرامكو.
- سهم اسمنت الجوف.
- سهم أسمنت تكافل.
- سهم البنك الاهلي التجاري.
- سهم دار الاركان.
- سهم اللجين.
- سهم سابك.
- سهم بترو رابغ.
- سهم مصرف الإنماء.
أفضل قطاعات للاستثمار في المملكة
- قطاع التسويق الإلكتروني.
- قطاع البترول والطاقة.
- قطاع الزراعة.
- الذكاء الاصطناعي.
- السلع والمواد الغذائية.
- قطاع التقنية والتكنولوجيا.
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