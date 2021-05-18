- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب عبر رابط hrsd.gov.sa في المقال التالي
رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442، تهتم الأسر الفقيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442، حيث تعتمد الكثير من الأسر الفقيرة بالمملكة لهذه المساعدة، وذلك لسد احتياجاتهم من المأكل والملبس وغير ذلك من الأشياء الضرورية للحياة، خصوصاً في ظل غلاء الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة، ويتم التقديم والتسجيل للحصول على المساعدة إلكترونياً، عن طريق موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويستطيع مقدم الطلب الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، عن طريق رقم الطلب الخاص به أو عن طريق رقم السجل المدني، وفيما يلي عبر هذا المقال ومن خلال موقع “ثقفني” نستعرض معكم بالتفصيل، موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442، وهل تم إيداع المبلغ أم لا، وخطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.
رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442
- الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال شبكة الانترنت.
- يوجد بأعلى الشاشة أيقونة الاستعلامات الالكترونية قم باختيار “المساعدة المقطوعة”.
- يتم كتابة رقم الطلب الخاص بالمستعلم في الخانة المخصصة لذلك.
- الضغط على أيقونة “عرض” سوف يظهر في الحال كل المعلومات عن المساعدة المقطوعة.
خطوات التقديم إلكترونياً عن المساعدة المقطوعة
- الدخول على رابط وزارة التنمية البشرية والموارد المائية.
- يتم اختيار أيقونة “تسجيل حساب جديد”.
- قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لذلك.
- كتابة رقم الجوال.
- كتابة كلمة مرور قوية ويتم تأكيدها مرة أخرى.
- سيتم ارسال رمز تحقق أعد كتابته بشكل صحيح.
- كتابة البيانات الشخصية بشكل صحيح.
- كتابة الحساب البنكي لمقدم الطلب.
من هم المستحقين للمساعدة المقطوعة
- لا يقل عمر مقدم الطلب عن 35 عام.
- يكون مقدم الطلب من الأسر الفقيرة المستحقة للدعم.
- إذا كان موظف لا يتجاوز راتبه الحد المسموح به.
- الحد الأقصى للمساعدة 30 ألف ريال سعودي.
- تؤخذ المساعدة المقطوعة مرة واحدة في العام.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب عبر رابط hrsd.gov.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.