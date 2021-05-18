رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب عبر رابط hrsd.gov.sa

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442، تهتم الأسر الفقيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442، حيث تعتمد الكثير من الأسر الفقيرة بالمملكة لهذه المساعدة، وذلك لسد احتياجاتهم من المأكل والملبس وغير ذلك من الأشياء الضرورية للحياة، خصوصاً في ظل غلاء الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة، ويتم التقديم والتسجيل للحصول على المساعدة إلكترونياً، عن طريق موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويستطيع مقدم الطلب الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، عن طريق رقم الطلب الخاص به أو عن طريق رقم السجل المدني، وفيما يلي عبر هذا المقال ومن خلال موقع “ثقفني” نستعرض معكم بالتفصيل، موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442، وهل تم إيداع المبلغ أم لا، وخطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال شبكة الانترنت.

يوجد بأعلى الشاشة أيقونة الاستعلامات الالكترونية قم باختيار “المساعدة المقطوعة”.

يتم كتابة رقم الطلب الخاص بالمستعلم في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على أيقونة “عرض” سوف يظهر في الحال كل المعلومات عن المساعدة المقطوعة.

خطوات التقديم إلكترونياً عن المساعدة المقطوعة

الدخول على رابط وزارة التنمية البشرية والموارد المائية.

يتم اختيار أيقونة “تسجيل حساب جديد”.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لذلك.

كتابة رقم الجوال.

كتابة كلمة مرور قوية ويتم تأكيدها مرة أخرى.

سيتم ارسال رمز تحقق أعد كتابته بشكل صحيح.

كتابة البيانات الشخصية بشكل صحيح.

كتابة الحساب البنكي لمقدم الطلب.

من هم المستحقين للمساعدة المقطوعة