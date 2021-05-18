الاستعلام عن اسم مسجل في نظام السعوده وقائمة المهن المسعودة في 2021

الاستعلام عن اسم مسجل في نظام السعوده هي احد الخدمات الإلكترونية التي تم أتاحتها من بين الخدمات الموجودة علي موقع التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وهذا يأتي بين مساعي المملكة إلى الحد من تفاقم من ظاهرة البطالة التي تسعي الحكومة السعودية إلى تخفيضها بين المواطنين في المملكة وكون ذلك من خلال توفير فرص عمل مناسبة لهؤلاء المواطنين وإحلال العمالة الوافدة بعمالة وطنية، وهذا يأتي ضمن تمكين أبناء الوطن من الوظائف الهامة في السعودية والتي هي اهم بنود رؤية المملكة 2030، حيث تتجه المملكة العربية السعودية في الاستثمار بمجال الموارد البشرية بالاستفادة من قدرات أبناءها وبناء الوطن بسواعدهم.

وفقد اتجهت الحكومية السعودية إلى تعديل قرارات توطين المهن في عدد من المجالات الحيوية والتي جاء من بينها قرار بتوطين المهن الهندسية التي كانت تشغلها فئات كثيرة من العاملة الوافدة وجاء هذا القرار في شهر محرم من العام الجاري 1442 هجريًا، وبدء تطبيق هذا القرار في شهر جمادى الثاني للعام الحالي 1442 هجريًا، كما تم شرح بنود توظيف غير السعوديين كما تم ألأشاره إلي انه سوف يتم توطين مهنة الهندسة بنسبة 20% من العاملين في هذه المهن، كما أكدت وزارة الموارد البشرية علي تطبيق الحد الأدنى للأجور على المهندسين العاملين في القطاع الخاص، وهو 7 آلاف ريالاً سعوديا.

الاستعلام عن اسم مسجل في نظام السعوده

ومن ما شك فيه أن نظام التوطين هو النظام الذي يعمل على تنظيم وتقنين عملية التبديل والإحلال ولكن وفق لمعاير محدده أعلنتها الحكومة السعودية من قبل واهمها هو اعتماد بشكل مباشر علي الأيدي السعودية، كما أتاحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية طريقة للاستعلام عن اسم مسجل في نظام التوطين والتي سوف نسرد خطواتها في السطور التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

قم بتسجيل الدخول، وذلك عن طريق كتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور، ورمز التحقق، ثم انقر على تسجيل الدخول.

من الصفحة الرئيسية للموقع قم بالنقر على التحقق السريع.

ثم انقر على الحالة الوظيفية، للتحقق ما إذا كنت مشترك بالفعل في نظام التأمينات الاجتماعية ونظام سعوده أم لا.

ثم بعد ذلك قم بكتابة رقم السجل المدني، ورمز التحقق والنقر على نحقق.

بعدها يتم كتابه رقم السجل المدني.

وكتابه رمز التحقق الموجود أمامك على الصفحة.

اضغط علي كلمه تحقق وسوف تظهر أمامك كافة .

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الجدير بذكر أن الحكومة السعودية قامت بسعوده الكثير من المهن العام قبل الماضي ويأتي هذا ضمن خطة الحكومة في الاعتماد علي شباب المملكة للحد من البطالة ومواكبة التطور الكبير الذي يجتاح جميع المجالات في المملكة.