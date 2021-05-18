نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون كفيل شركة النايفات للتمويل إليكم المستندات المطلوبة ومزايا التمويل الشخصي الجديد في المقال التالي

يتم تقديم تمويل شخصي بدون كفيل من شركة النايفات مع وجود بعض المزايا والشروط، وتقوم شركة النايفات للمنتجات التمويلية بتقديم العديد من التمويلات سواء كانت الشركات بمختلف أحجامها الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أو للأفراد السعوديين وغير السعوديين من المقيمين والوافدين في المملكة العربية السعودية، ويحصل الأفراد من خلال هذا التمويل الجديد على مبلغ مالي يصل حتى 300,000 ريال سعودي، تعطي الأفراد إمكانية تحديد احتياجاتهم الشخصية والمالية وتوفير بعض الحلول لمختلف المشاريع أو لمختلف الاحتياجات الشخصية. تمويل شخصي بدون كفيل مقدمة من شركة النايفات ومزايا القرض الجديد من مزايا التمويل الشخصي أنه متوافق مع الشريعة ويصل 300,000 ريال سعودي

أنه متوافق مع الشريعة ويصل 300,000 ريال سعودي هذا التمويل متاح للعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص

التمويل الشخصي بدون كفيل

التمويل الجديد بدون تحويل الراتب

فترة تسديد تمويل الأفراد يصل إلى خمسة أعوام

توفر منتجات متنوعة تناسب حاجة العميل

هناك أتعاب دوريه مشمولة كما لا يشترط السداد فيها مقدما

هناك إمكانيه لتجديد التمويل الشخصي للأفراد. ما هي المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي الجديد من النايفات يجب تعبئة استمارة التمويل الذي ترغب بالحصول عليه

يجب أيضا تعبئة استمارة توضح الالتزامات الشخصية

توفر إثبات الهوية الشخصية

توفير عنوان وطني للمستفيد

توفير كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر مصدقة من البنك

توفير رقم الآيبان البنكي

يجب توفير توقيع نموذج الإقرار الصحي للتمويل الذي يزيد عن 200 ألف ريال سعودي

شهادة تعريف تفاصيل المعاش الشهري للمستفيد بشرط أن يكون مصدق من جهة العمل. رابط التسجيل على تمويل النايفات الشخصي أولا تسجيل دخول في بوابة النايفات التمويلية

ثم وضع رقم الهوية الشخصية والإقامة وكلمة المرور للشخص المستفيد من القرض

بعدها يجب وضع البيانات والمعلومات الشخصية التي يطلبها الموقع متضمنة اسم المستفيد واسم العائلة وبعض المعلومات الأخرى

كتابة المعلومات الشخصية الأخرى مثل رقم الجوال الشخصي ووضع البريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد الصحيح كما في الهوية الشخصية

كتابة الدخل الشهري للمستفيد مع الخصومات

الضغط على كلمة إرسال الطلب اسفل الصفحة وانتظار الإجابة في حال الموافقة على التمويل أو الرفض. الوسوم عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون كفيل شركة النايفات للتمويل إليكم المستندات المطلوبة ومزايا التمويل الشخصي الجديد - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل شخصي بدون كفيل شركة النايفات للتمويل إليكم المستندات المطلوبة ومزايا التمويل الشخصي الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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