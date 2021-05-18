نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قدّم واستلم 200 ألف ريال تمويل شخصي بدون كفيل بدون رسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي 200 ألف بدون كفيل في عيد الفطر وبدون رسوم إدارية. عندما يتعلق الأمر بمنتجات القروض الشخصية متعددة الاستخدامات ذات الأسعار المعقولة والمتاحة على نطاق واسع ، فمن الصعب تجاهل الأمر خاصة عندما يكون الحصول على تمويل شخصي 200 ألف ريال بسرعة ليحقق لك ما تريد. لكن كيف تعرف أن تختار؟ التمويل الشخصي هو قرض بدون كفيل أي لا يتطلب أي ضامن أو ضمانات – شيء ذو قيمة يؤمن القرض ويمكن للمقرض استرداده إذا فشلت في السداد. مثال على ذلك الرهون العقارية وقروض شراء المنازل وقروض السيارات ، حيث يرتبط القرض مباشرة بأصل ما. يمكنك استخدام القروض الشخصية لمجموعة متنوعة من النفقات المختلفة ، بما في ذلك:

سداد الديون

مصاريف الزفاف

تحسين المنزل

النفقات الطبية

تمويل عملية شراء كبيرة مثل سيارة

تتراوح شروط سداد القروض الشخصية بدون كفيل بين سنة وخمس سنوات ، حسب الجهة المُقرضة. بشكل عام ، كلما طالت المدة ، ارتفع سعر الفائدة. معظم القروض الشخصية لها معدلات فائدة ثابتة بين 2٪ و 26٪. علاوة على ذلك ، تتراوح الحدود عادةً من 500

ريال إلى مليون ونصف ريال ، لكن بعض مقدمي الخدمة يقرضون ما يصل إلى قرض 100 ألف ريال وبراتب قليل. يعتمد كل من معدل الفائدة والمبلغ الذي يمكنك اقتراضه على درجة الائتمان والدخل وأي ديون أخرى مستحقة.

كيف تستلم التمويل الشخصي بقيمة 200 ألف ريال بدون كفيل

بمجرد التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي 200 ألف ريال ، عادة ما يستغرق الأمر ما بين دقيقتين إلى 30 دقيقة لتلقي قرار الموافقة الخاص بك ، بالنظر على البنك الخاص بك. عادةً ما تحبذ البنوك درجة ائتمان لا تقل عن 660 ، وقد يكون لديهم أيضًا حد دخل سنوي يجب أن يفي به المقترض.

إذا تمت الموافقة على التمويل 200,000 ريال ، فسيقوم المُقرض بتحويل أموال الجديدة إلى حسابك المصرفي في عيد الفطر بدون كفيل ، عادةً في غضون ساعات قليلة. يبدأ سداد القرض فورًا بعد صرف القرض ، وتدفع فائدة على مبلغ القرض بالكامل ، سواء كنت تستخدمه بالكامل أو جزءًا منه.

سيفرض بعض المقرضين أيضًا رسوم إنشاء القروض الشخصية والدفع المبكر ، ولكن هذا يختلف من مُقرض إلى مُقرض.

متى تختار التمويل الشخصي مائتي ألف ريال

يعمل التمويل الشخصي بشكل أفضل إذا كنت تحتاج فقط إلى اقتراض بضعة آلاف من الريالات وتريد عملية طلب قرض خالية من المتاعب. قد تكون مؤهلاً أيضًا للحصول على معدل فائدة منخفض إذا كان لديك ائتمان ممتاز. علاوة على ذلك ، إذا لم يكن لديك

أي أسهم في منزلك ، فلن تكون مؤهلاً للحصول على تمويل عقاري ، مما يجعل التمويل الشخصي هو الخيار الصحيح.

تقدم الى عرض اليوم خلال عيد الفطر المبارك وهذه أهم مميزاته

يوفر البنك لك تطبيق تستطيع التقديم منه ولن تحتاج الى التوجه للفرع تستطيع السداد المبكر للأقساط الشهرية جميع منتجات التمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية لست مجبر على تقديم أي مستندات استلام النقد بشكل سريع موافقات فورية وسريعة على طلبات العملاء السداد المسبق أو المبكر متاح مبالغ تمويلية حتى مليون ونصف

تعرف على إيجابيات وسلبيات القرض

دعونا نهمل قرض 200 ألف ريال ونطرق الى الى القروض الشخصية بشكل عام ، تعتمد هذه الفقرة على عدد من المتغيرات ، كثير منها يتعلق بظروفك المالية المحددة. سنقوم بتفصيل إيجابيات وسلبيات كلا نوعي القروض حتى تتمكن من تكوين فكرة أفضل عن النوع المناسب لك وننصحك لمقارنة العروض أن تستخدم حاسبة القروض الشخصية ، وتستطيع التعرف عليها وعلى شرح مفصل لكيفية عملها.

إيجابيات القروض الشخصية

تستغرق الموافقة وقتًا أقل مقارنة بأنواع القروض الأخرى.

لا توجد مخاطر لاستعادة أي ممتلكات من قبل البنك إذا تخلفت عن السداد.

تريد أيضًا تحديد المدة التي يتعين عليك سدادها للقرض. تقدم معظم التمويلات شروطًا تتراوح من ستة أشهر إلى خمس سنوات. تذكر أنه إذا اخترت تمويل طويل الأجل ، فستكون فترة التمويل أكبر وأقساطك الشهرية أقل ، ولكن سينتهي بك الأمر إلى دفع المزيد من الفوائد المتراكمة. يقدم التمويل قصيرة الأجل معدلات فائدة أقل.

سلبيات القروض الشخصية

قد تكون معدلات الفائدة مرتفعة ، اعتمادًا على المبلغ الذي تقترضه ودرجة الائتمان الخاصة بك.

يفرض بعض المقرضين غرامات على الدفع المسبق إذا قمت بسداد القرض في وقت مبكر.

شروط السداد أقصر من قروض حقوق الملكية ، مما يعني أن الأقساط الشهرية قد تكون أعلى.