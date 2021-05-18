شروط وخطوات التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1443 لخريجي الثانوية العامة

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التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1443 يعتبر واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها العديد من حملة شهادة الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية من أجل الالتحاق بالكلية والتي تعتبر واحدة من ضمن أهم الكليات العسكرية في المملكة والتي تعمل علي تقديم وظيفة مناسبة للطالب بعد التخرج.
كلية الملك خالد العسكرية 1443
كلية الملك خالد العسكرية هي واحدة من ضمن الكليات التابعة لوزارة الداخلية في المملكة وتتواجد في مدينة الرياض وقد تم إنشاء هذه الكلية بهدف أن يتم تخريج ضباط للعمل في قوات الحرس الوطني، ويتم تدريب الطالب في هذه الكلية علي العديد من مهارات القتال بالأسلحة وأيضاً بعض العلوم العسكرية ويحصل الخريج علي بكالريوس العلوم العسكرية برتبة ملازم.
شروط التسجيل في الكلية
هناك العديد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم قبول الطالب في هذه الكلية وتتلخص هذه الشروط في مجموعة السطور التالية:
- يشترط أن يكون الطالب المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية.
- إن يكون نشاء وتربي مع أسرتة في المملكة العربية السعودية.
- يجب إن يكون حاصل علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعالها.
- أذا كان المتقدم حصل علي شهادة الثانوية من خارج المملكة يجب إن يقوم بمعادلة هذه الشهادة.
- يشترط أن لا يكون قد سبق الحكم علية في القضايا العسكرية أو القضايا الجنائية.
- إن لا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد عن 27 سنة.
- يشترط أن يكون الطول لا يقل عن 165 سم ويجب تناسب الطول مع الوزن.
رابط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية 1443
يتم التقديم في هذه الكلية إلكترونياً وحتي يتمكن المتقدم من التقديم فيها يجب علية القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع كلية الملك خالد علي شبكة الأنترنت.
- اختيار تسجيل طالب جديد في الكلية.
- تكتب أسم الطالب ثم رقم الهوية الوطنية الخاصة به.
- بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الشخصية الخاصة بالطالب.
- إدخال السن ومحل الإقامة وبيانات ولي الأمر.
- بعد ذلك تقوم بتعبئة بيانات محل الإقامة.
- الضغط علي زر التقديم في الكلية.
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