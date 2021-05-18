عجبت لأمر خيرك يا بلادي.. الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينشر قصيدة جديدة

بلادي – الرياض :

نظَم الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، قصيدة جديدة في حب الوطن وتاريخه العظيم في العطاء ونشر الخير.

وأعرب خلالها عن إعجابه الشديد بتعامل المملكة مع الحاقدين، وذلك من خلال نشرها للخير ابتغاء وجه الله، حتى في ظل نشر البعض للحقد.

وتعجب الأمير عبدالرحمن بن مساعد خلال القصيدة من خير المملكة الذي يكسو الجاحدين، كما أشار إلى تفضيل ملوك السعودية أن يكونوا خادمين للحرمين الشريفين على ألقاب التعظيم والثناء.