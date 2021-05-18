مجلس التعاون يستنكر إساءات وزير الخارجية اللبناني لدول المجلس ويطالب باعتذار رسمي

بلادي – الرياض :
طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم (الثلاثاء)، باعتذار رسمي من وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، نظير ما بدر منه من إساءات غير مقبولة تجاه دول الخليج العربية وشعوبها.
وأعرب الأمين العام للمجلس، نايف فلاح الحجرف، عن رفضه واستنكاره لما ورد على لسان وهبة، مؤكدًا أن ما ورد فيها يُعد إساءات مشينة بحق دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها وكذلك إساءة بحق المملكة.
وأكد على المواقف الثابتة والراسخة التي قامت بها دول مجلس التعاون لدعم الشعب اللبناني الشقيق، مبينًا أن تلك المواقف التي يشهد التاريخ لها تهدف إلى سلامة لبنان ودعم استقراره وأمنه، موضحًا أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين دول المجلس ولبنان.
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