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قسط مع النايفات بدون كفيل ولا تحويل الراتب تمويل شخصي توفره الشركة للمواطنين من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية حيث تقدم الشركة التمويل الشخصي بالتقسيط علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة يمكن أن تصل حتي 60 شهر بما يتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل ولا يتعارض مع الإلتزامات المالية للعملاء ، وقد جاءت شركة النايفات ضمن مجموعة من شركات التمويل الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي والتي توفر منتجات تمويلية بصيغة إسلامية وهامش ربح تنافسي بالإضافة إلى تسهيلات عديدة في السداد. مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة النايفات تمويل شخصي إسلامي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة في المملكة العربية السعودية. سرعة في تنفيذ إجراءات طلب الحصول على تمويل شركة النايفات. توفر شركة النايفات التمويل بمبالغ مالية تصل حتي 300 ألف ريال سعودي . لا يحتاج هذا التمويل الي وجود كفيل أو ضامن وذلك عند طلب التمويل بمبالغ مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي يمكن لطالب التمويل الاستفادة من عرض قسط مع النايفات بدون كفيل وبدون الحاجة إلى تحويل الدخل الشهري لطالب التمويل. توفر الشركة موافقة فورية وسريعة على طلب الحصول على تمويل النايفات. يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية متساوية ومجدولة تصل حتي 60 شهر. يتميز هذا المنتج المتاح لدي الشركة في المملكة العربية السعودية بهامش ربح تنافسي. الوسوم عمر شويل - جدة قسط مع النايفات بدون كفيل ولا تحويل الراتب بأقساط ميسرة حتي 60 شهر - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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