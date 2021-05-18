طريقه الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة ومعرفه شروط التسجيل1442

يوجد الكثير من المواطنين السعوديين الذين يبحثون عن موعد صرف المساعدة المقطوعة وقد كثر البحث خلال عام 2021م وقد كانت أخر دفعه قد تم دفعها للمستفيدين للمواطنين السعوديين الذين ينطبق عليهم الشروط وقد تم الصرف في عام 2019م، ومنذ ذلك الوقت يبحث العديد من السعوديين والأسر السعودية عن صرف الدفعة القادمة، وتعتبر المساعدة المقطوعة من الخدمات التي تقوم وزاره الموارد البشرية بتوفيرها للأسر والمواطنين السعوديين، والتي تقوم بمساعدات ماديه للمواطنين وهي تعتبر من الخدمات المتوفرة للمواطنين محدودي الدخل وهم الذين يتقضوا راتب 2000 ريال سعودي، وهي تعتبر لهم مساعده في المعيشة الصعبة وذلك لغلاء أسعار معظم السلع الأساسية كما قامت بذلك نتيجة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي التي تقوم به الحكومة السعودية.

الشروط اللازمة للمساعده المقطوعة.

يجب علي المواطن الذي يريد أن يقدم في المساعدة المقطوعة أن يتوفر فيه الشروط اللازمة.

يجب أولا أن يكون المتقدم لديه الجنسية السعودية وان يكون مقيم في المملكة بشكل دائم.

أن يكون الراتب الذي يتقاضاه الموظف في الشهر لا يزيد عن 2000 ريال سعودي.

ألا يكون الموظف يمتلك أي سجل تجاري.

ألا يكون عمر اقل من 35 سنه عند تقدمه

الفئات المستفيدة من المساعدة المقطوعة.

تحرص الحكومة السعودية علي تقديم المساعدة المقطوعة للفئات التي تستحقها ومنها:

يمكن للنساء المطلقات الاستفادة من المساعدات المقطوعة وأيضا الأرامل والأيتام.

يمكن أيضا الأسرة التي ليس لها عائل أن تستفيد من المساعدات المقطوعة في حاله أن العائل قد تركها أو تغيب عنها.

يمكن أيضا للمعيل المسجون أن يقوم بالاستفادة منها.

وفي حاله العجز يمكن أيضا الاستفادة منها سواء كان العجز مؤقت أو دائم.

طريقه الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية 1442.

تقوم وزاره الموارد البشرية بتوفير طريقه الاستعلام عن المساعدات المقطوعة عن طريق موقع وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .