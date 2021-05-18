جامعة الباحة تسجيل الفصل الصيفي للطلب الجديد اليوم وللخريجين الخميس

جامعة الباحة تسجيل الفصل الصيفي ، للطلبات الجديدة لراغبي التقديم، والتسجيل في مواد الفصل الصيفي جامعة الباحة للعام الجامعي 1441هـ/ 1442هـ، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، وقد تم الإعلان اليوم الثلاثاء 18 من شهر مايو 2021م، الموافق 6 من شهر شوال لعام 1442هـ، وفق موعد التسجيل في جامعة الباحة 1442هـ، بالمملكة العربية السعودية، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي جامعة الباحة بوابة القبول، وكما أعلنت جامعة الباحة تسجيل جديد للطلبات الجديدة، للطلاب والطالبات راغبي التقديم، فقد أعلنت أيضًا عن دعوة طلاب وطالبات مختلف الكليات بجامعة الباحة، المتوقع تخرجهم في فصل الصيف، إلى التوجه وتسجيل المواد عبر الخدمات الإلكترونية الخاصة بالجامعة.

جامعة الباحة تسجيل الفصل الصيفي

وقد أعلنت جامعة الباحة، عبر وكالة الأنباء السعودية واس العام، وفق آخر مستجدات قرارات التعليم في السعودية، أن التعليم بالجامعة لفصل الصيفي لهذا العام سوف يكون حضوريًا، وقد تم تحديد مواعيد القبول جامعة الباحة اليوم للطلبات الجديدة، أما التسجيل للطلبة غير الخريجين يوم الخميس القادم الموافق 8 من شهر شوال للعام 1442هـ، الموافق 20 من شهر مايو 2021م، وذلك بحسب المقررات الدراسية الخاصة بهم، وعدد المقاعد المتاحة الشاغرة، وفق القواعد المنظمة للجامعة، مع العلم أن الأولوية سوف تكون للدفعة 38 وما قبل.

آليات وضوابط إقامة الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 1442هـ

ومن أبرز ضوابط وآليات تنظيم الفصل الصيفي بجامعة الباحة، نذكرها بالترتيب التالي:

كما ذكرنا سابقًا أن بداية التسجيل لمقررات الفصل الصيفي اليوم 6 من شهر شوال 1442هـ، الموافق 18 مايو 2021م، مع العلم أن تاريخ انتهاء التسجيل، يوم الخميس سوف يكون يوم 10 من شهر شوال 1442هـ، الموافق 20 مايو 2021م. بتاريخ يوم الأربعاء 4 من ذي الحجة للعام 1442هـ، الموافق 14يوليو 2021م، سينتهي أعمال الفصل الدراسي الصيفي بالجامعة. اعتماد التعليم حضوريًا، سوف يشمل كافة مقررات الكلية، بشقيها العملي والنظري، مع استثناء مقررات متطلبات الجامعة. في حال عدم توافر هيئة تدريس لبعض المواد الدراسية، سوف يتم إلغاء تلك المواد الدراسية، لهذا الفصل الدراسي الصيفي. إلغاء بعض المقررات الدراسية ، في حال عدم تسجيل طلاب خريجين عليها.

أبرز شروط القبول لجامعة الباحة بالمملكة العربية السعودية للعام 1442هـ

وقد اشترطت جامعة الباحة، بالمملكة العربية السعودية لراغبي التسجيل في الفصل الصيفي بالجامعة، نذكرها كالتالي: