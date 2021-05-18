نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية ضباط 1443 وموعد فتح باب التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية يبحث عنها راغبي التقديم والتي يمكن التقديم عليها من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، حيث يمكن التقديم على الرابط الخاص بالوظائف وقد تم الإعلان على فتح باب القبول للتقديم في كلية الملك فهد، وفي مقالنا هذا سوف نقوم بذكر كيفية التقديم للكلية.

شروط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية ضباط 1443

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الراغبين بالتقديم للقبول في كلية الملك فهد الأمنية وجاءت الشروط كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية ويكون منشئه وأصله سعودي.

لا يقبل من تكون منشئه خارج المملكة أثناء خدمة والده بالخارج.

يجب أن يتمتع بحسن الأخلاق والسمعة الطيبة.

لا يكون على المتقدم أي حكم بحد شرعي أو محكوم عليه في جرائم مخلة بالأمانة والشرف.

يجب أن يكون المتقدم لائق صحيًا وخالي من أي أمراض معدية.

يشترط أن يكون خالي من التشوهات والعاهات الجسدية والعقلية.

تتوفر في المتقدم اللياقة الجسدية ليكون الوزن متناسب مع الطول وذلك تبعًا للائحة الطبية.

أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي من اللجنة الطيبة.

أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة علمي أو شرعي أو نظام المقررات.

أن يكون من خريجي الثانوية العامة انتظام نهاري للعام المنقضي فقط.

لن يتم قبول خريجي السنوات السابقة من خريجي الثانوية العامة.

إذا كان المتقدم حاصل على الثانوية العامة من خارج البلاد فيجب المعادلة لهذه الشهادة من وزارة التعليم، وألا يكون معدله التراكمي أقل من 80%.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عام عند بدء العام الدراسي الجديد، من خلال بطاقة الهوية الوطنية.

لا يجب أن يزيد عمر المتقدم عن 22 عام.

عند اجتياز المتقدم لاختبارات القدرات العامة يجب ألا تقل درجته 70%.

يجب المرور بالاختبار التحصيلي للمسار العلمي/ والعلوم الطبيعية في وقتها المحدد.

يجب ألا يكون المتقدم مفصولًا من أحد المعاهد أو الكليات.

لا يجب أن يكون المتقدم متزوجًا من زوجة أجنبية.

يجب اجتياز اختبارات الكشف الطبي، واجتياز المقابلة الشخصية واجتياز اختبار اللياقة البدنية.

موعد التقديم في الكلية

الإدارة العامة للقبول المركزي الخاصة بالكلية أعلنت عن موعد بدء التقديم بها من خلال بوابة أبشر للتوظيف، فسوف يكون التقديم كما يلي:

فتح باب التقديم والتسجيل سيكون يوم 18 مايو 2021 الموافق 6 شوال وهو يوم الثلاثاء.

أما موعد انتهاء التقديم سيكون يوم 23 مايو 2021 والموافق 11 شوال في الساعة العاشرة صباحاً.

قد ذكرنا في مقالنا هذا شروط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية وكافة ما يحتاجه من أجل التقديم واجتياز كافة الاختبارات، وكافة الأوراق والمستندات التي يحتاجها المتقدم، وطريقة التقديم على الموقع الإلكتروني الخاص بالكلية.