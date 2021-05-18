إيداع المساعدة المقطوعة 1442 الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442

لقد قامت المملكة العربية السعودية بتوضيح كافة تساؤلات الجميع والكثير من السعوديين الذين يبحثون عن موعد المساعدة المقطوعة والحصول عليها لصرفها من الضمان الاجتماعي ومن خلال موقع ثقفني سنوفيكم بشروط الحصول عليها وطريقة التقديم من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442

لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم صرف المساعدة المقطوعة للمتقدمين حسب كل حالة وأسرة مقدمة للحصول عليها من خلال الاستعلام عن الحالة والموقع الرسمي للوزارة إلكترونيا الذي خصصته الوزارة للتقديم واستيفاء كافة الأوراق والبيانات المطلوبة من الحالات المتقدمة .

شروط صرف المساعدة المقطوعة

لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع عدة شروط يجب توافرها بالأسر المتقدمة للحصول علي المساعدة المقطوعة ومن أهم هذه الشروط هي :

يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول علي المساعدة المقطوعة عن 35 عاما من تاريخ التقديم للحصول عليها. يجب أن يكون المتقدم للحصول علي المساعدة المقطوعة سعودي الجنسية . يجب ألا يمتلك المتقدم للحصول علي المساعدة المقطوعة سجلات تجارية أو أملاك يجب أن لا يكون المتقدم للحصول علي المساعدة المقطوعة يتقاضى راتب شهري يزيد عن 2000 ريال سعودي. يجب أن يكون دخل المتقدم الشهري أقل من الحد الذي يمنع الصرف لدي شروط الوزارة . يتم تحديد قيمة المساعدة المقطوعة من خلال موظفي الوزارة علي حسب عدد أفراد الأسرة والراتب الشهري الخاص بهم

الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442