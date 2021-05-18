رابط تسجيل كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين وطلاب الثانوية العامة 1442 شروط الالتحاق

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أعلنت كلية الملك خالد العسكرية عن فتح باب الالتحاق بالنسبة لطلبة الثانوية العامة والطلبة الجامعيين في المملكه العربيه السعوديه حيث اكدت ادارة الكلية أنه يمكن للطلاب أن يقوموا بتقديم طلبات الالتحاق في التخصصات المختلفة وفقا للمعايير والشروط وكذلك الأوراق التى قامت بوضعها وزارة الحرس الوطني، ويتم التقديم إلكترونيا حسب ما تم في الإعلان في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة في البلاد.
موعد التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية
سيكون موعد التقديم الكترونياً بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بداية من يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر يونيو عام 2021م في الساعة العاشرة صباحًا ويستمر الطلاب في التقديم حتى الأحد الموافق السادس من شهر يونيو 2021 م في الساعة الحادية عشر صباحًا
شروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية
وضعت وزارة الحرس الوطني عدد من الشروط للموافقة على الطلاب الذين يريدون الالتحاق بكلية الملك خالد بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وأيضا للجامعيين ومن أهم هذه الشروط:
- الطالب المتقدم لكليه الملك خالد يجب ان يكون سعودي الجنسيه
- كما يجب ان يكون قد نشأ في المملكة وسط أسرته
- ومن أهم الشروط ايضا ان يكون الطالب حاصل على الثانويه العامه او الشهادة التي تعادلها
- بالنسبة للجامعيين يجب أن يقدم ما يثبت أنه حاصل علي شهادة جامعية بأقل تقدير جيد
- لا يقل عمر الطالب الحاصل على الثانوية العامة الذي يتقدم عن سن 17 عام كما يشترط أيضا ألا يزيد سن الشخص المتقدم عن 27 عام
- بالنسبة للطول يجب أن لا يقل عن 165 سم ويجب ان يكون متناسب مع وزن الطالب
- يكون التقديم عبر موقع كلية الملك خالد العسكرية
- بالنسبة للطلبة الجامعيين لا يزيد عمر الطالب الجامعي عن 27 سنة بالنسبة للطلاب في كل التخصصات عدا الأطباء فقط لا يزيد سنهم عن 30 عاماً.
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