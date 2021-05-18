رابط تسجيل كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين وطلاب الثانوية العامة 1442 شروط الالتحاق

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية عن فتح باب الالتحاق بالنسبة لطلبة الثانوية العامة والطلبة الجامعيين في المملكه العربيه السعوديه حيث اكدت ادارة الكلية أنه يمكن للطلاب أن يقوموا بتقديم طلبات الالتحاق في التخصصات المختلفة وفقا للمعايير والشروط وكذلك الأوراق التى قامت بوضعها وزارة الحرس الوطني، ويتم التقديم إلكترونيا حسب ما تم في الإعلان في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة في البلاد.

موعد التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

سيكون موعد التقديم الكترونياً بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بداية من يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر يونيو عام 2021م في الساعة العاشرة صباحًا ويستمر الطلاب في التقديم حتى الأحد الموافق السادس من شهر يونيو 2021 م في الساعة الحادية عشر صباحًا

شروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

وضعت وزارة الحرس الوطني عدد من الشروط للموافقة على الطلاب الذين يريدون الالتحاق بكلية الملك خالد بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وأيضا للجامعيين ومن أهم هذه الشروط: