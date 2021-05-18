حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأربعاء).

وتوقّع المركز سماء غائمة جزئيا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات نجران وجازان وعسير، وتمتد إلى الباحة، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 43 درجة مئوية في الدمام والإحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 12 درجة مئوية في السودة.