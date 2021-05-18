مدير مكتب ولي العهد يرد على شربل وهبة بأبيات للأمير بدر بن عبدالمحسن

بلادي – الرياض :

علق مدير المكتب الخاص لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بدر العساكر، اليوم (الثلاثاء)، على تصريحات وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، التي أساءت للمملكة ودول الخليج، مستشهدًا بأبيات للأمير الشاعر، بدر بن عبدالمحسن.

واستشهد العساكر بأبيات “أنا بدوي.. ثوبي على المتن مشقوق ومثل الجبال السمر صبري ثباتي… ومثل النخيل خلقت أنا وهامتي فوق ما اعتدت أنا احني قامتي إلا فـ صلاتي”.

وكانت تصريحات شربل وهبة، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في حوار تلفزيوني، أثارت توتراً في العلاقات بين المملكة ولبنان، واستدعت على إثرها وزارة الخارجية السفير اللبناني لدى الرياض، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية.