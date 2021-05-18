تصل درجات الحرارة فيها لـ50.. الحصيني يتوقع موجة حارة على أجزاء من المملكة

بلادي – الرياض :
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، موجة متوسطة الحرارة على أجزاء من المملكة ومنطقة الخليج العربي.
وأوضح أنه من المتوقع وصول درجات الحرارة إلى 50 درجة على المنطقة الشرقية، فيما تقترب من منتصف الأربعينيات على بعض المدن في الوسط والغرب وتستمر لعدة أيام.
وذكر أنه من المعروف في هذه الأيام خروج خشاش الأرض من جحورها بكثرة بسبب الحرارة الشديدة.
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