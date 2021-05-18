استشارية أمراض معدية: هذا ما يجب فعله أثناء السفر لتفادي الإصابة بكورونا

بلادي – الرياض :

قدمت استشارية الأمراض المعدية الدكتورة حوراء البيات، نصائح مهمة للراغبين في السفر لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الخارج.

وشددت خلال حديثها لقناة “الإخبارية”، على ضرورة اختيار أماكن ليست ذات كثافة سكانية عالية، كما يفضل التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة.

وأكدت ضرورة اختيار وجهة سفر ذات مناخ معتدل، حتى يستطيع السائح أن يذهب إلى الأماكن المفتوحة، ومن ثم تجنب التواجد في الأماكن المغلقة.