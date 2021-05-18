نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم في برنامج حافز 1442 وإعانة العاطلين عبر منصة الموحدة 2021 في المقال التالي
تقوم المملكة العربية السعودية بصرف أعانة للعاطلين عن العمل بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتهدف الإعانة إلي تحسين ظروف وحياة وتلبية احتياجات الأسرة السعودية للقضاء علي الفقر تنفيذا لرؤية المملكة بالقضاء علي الفقر بحلول عام 2030م لتحفيز الباحثين عن عمل داخل المملكة ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة التقديم وشروط التقديم لإعانة البحث عن عمل 1442
إعانة البحث عن عمل 1442
للتقديم للبحث عن عمل من خلال خدمة إلكترونية قامت بتوفيرها المملكة العربية السعودية للعاطلين عن العمل لتقديم طلب للحصول علي معونة البحث عن عمل وذلك من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وطريقة التقديم من خلال برنامج حافز 1442 عن طريق الخطوات التالية :
- يجب تسجيل الدخول علي برنامج حافز الإلكتروني .
- ثم يجب الضغط علي البحث عن عمل
- ثم يجب إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم للحصول علي إعانة البحث عن عمل
- يجب إدخال رقم الهوية الوطنية واسم المستخدم والهاتف الخاص به وكلمة السر والبريد الإلكتروني
- يجب التأكد من دقة البيانات المطلوبة
- ثم الضغط علي تسجيل
شروط التقديم علي معونة البحث عن عمل
لقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة شروط يجب توافرها لدي المتقدمين وهي :
- يجب أن يكون المتقدم للحصول علي إعانة البحث عن عمل سعودي الجنسية
- يجب أن يكون المتقدم للحصول علي إعانة البحث عن عمل مقيم بالمملكة العربية السعودية
- يجب أن يكون المتقدم قادر علي العمل وفق لائحة الوزارة والمعايير الموضوعة
- يجب ألا يقل عمل المتقدم عن 20 عاما ولا يزيد عن 40 عاما
- يجب ألا يكون المتقدم موظف لدي القطاع الحكومة أو القطاع الخاص بالمملكة لعربية السعودية
- يجب ألا يحصل المتقدم علي معاش تقاعدي
- يجب ألا يكون المتقدم طالب أو متدرب في التعليم السعودي
- يجب ألا يمتلك المتقدم نشاط تجاري أو ثروة أو دخل شهري
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