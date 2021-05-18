شروط التقديم في برنامج حافز 1442 وإعانة العاطلين عبر منصة الموحدة 2021

تقوم المملكة العربية السعودية بصرف أعانة للعاطلين عن العمل بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتهدف الإعانة إلي تحسين ظروف وحياة وتلبية احتياجات الأسرة السعودية للقضاء علي الفقر تنفيذا لرؤية المملكة بالقضاء علي الفقر بحلول عام 2030م لتحفيز الباحثين عن عمل داخل المملكة ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة التقديم وشروط التقديم لإعانة البحث عن عمل 1442

إعانة البحث عن عمل 1442

للتقديم للبحث عن عمل من خلال خدمة إلكترونية قامت بتوفيرها المملكة العربية السعودية للعاطلين عن العمل لتقديم طلب للحصول علي معونة البحث عن عمل وذلك من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وطريقة التقديم من خلال برنامج حافز 1442 عن طريق الخطوات التالية :

يجب تسجيل الدخول علي برنامج حافز الإلكتروني . ثم يجب الضغط علي البحث عن عمل ثم يجب إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم للحصول علي إعانة البحث عن عمل يجب إدخال رقم الهوية الوطنية واسم المستخدم والهاتف الخاص به وكلمة السر والبريد الإلكتروني يجب التأكد من دقة البيانات المطلوبة ثم الضغط علي تسجيل

شروط التقديم علي معونة البحث عن عمل

لقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة شروط يجب توافرها لدي المتقدمين وهي :