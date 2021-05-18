نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن فاتورة زين السعودية الكترونيا وعبر رسائل sms في المقال التالي

عمر شويل - جدة زين من شركات الاتصالات الكبرى بالمملكة العربية السعودية، والتي تعمل على تقديم أفضل الخدمات للعملاء بالمملكة، ومن بين أبرز الخدمات التي وفرتها شركة زين لعملائها هي إمكانية الاستعلام عن فاتورة زين إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاستعلام عن الفاتورة عبر رسائل sms، فيما يلي نستعرض كيفية الاستعلام عن فاتورة زين بالطرق المختلفة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة زين الكترونيا

عبر شبكة الإنترنت يمكنك الدخول من خلال المتصفح إلى موقع شركة زين السعودية، والاستعلام بسهولة عن الفاتورة، من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى رابط موقع زين الرسمي في المملكة العربية السعودية.

بعدها يتم الدخول إلى خدمة الاستعلام عن الفواتير في زين.

ثم ابدأ بملء المعلومات المطلوبة اللازمة للحصول على بيانات فاتورة زين السعودية.

ثم بعد ذلك اضغط على الاستعلام عن الفاتورة، لتحصل على جميع معلومات الفواتير الخاصة بك.

الاستعلام عن فاتورة زين عبر SMS

من خلال الرسائل النصية القصيرة يمكنك الاستعلام عن فاتورة زين باتباع ما يلي:

يتم ارسال رسالة إلى الرقم 959 تحتوي على F أو مكتوب بها FT

انتظر قليلًا حتى تحصل على رسالة نصية تحتوي على معلومات الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة زين عبر البريد الإلكتروني

يمكن للعميل الاستعلام عن فاتورة زين بالاشتراك بخدمة البريد الإلكتروني، من خلال ما يلي:

يتم ارسال رسالة نصية تشتمل على حرف E مُضاف إليه البريد الإلكتروني الخاص بك.

في حالة الرغبة في تغيير البريد الإلكتروني يتم ارسال رسالة نصية تشتمل على الحرف U مُضاف إليه البريد الإلكتروني. الجديد الخاص بك.

خطوات سداد فاتورة زين بيانات

يمكنك سداد فاتورة زين بيانات يتم الدخول إلى موقع شركة زين السعودية الرسمي، والاستعلام عن فاتورة زين برقم الهوية أو رقم الحساب، حتى يتم عرض قيمة الفاتورة، ثم بعدها يتم اختيار طريقة السداد.