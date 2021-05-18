رواتب المتقاعدين في السعودية 1442 .. موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر مايو 2021

رواتب المتقاعدين في السعودية 1442 الذي ينتظره كافة المستفيدين من معاش التقاعد للقيام بطرح الدفعة الجديدة لشهر مايو الجاري لعام 2021، حيث أن هيئة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، تقوم بتحديد الموعد الرسمي الخاص بصرف المعاشات التي تتعلق بالتقاعد، بعد أن يتم القيام بإيداعها في الحسابات البنكية، وبعد القيام بإنهاء الخدمة بالمؤسسات الحكومية، حتى يتم توفير مبلغ مالي لكبار السن لاستكمال حياتهم من خلال توفير دخل شهري ثابت ليساعدهم بالتمتع بالعيش حياة كريمة، وفي الوقت الحالي ازدادت عمليات البحث عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية لشهر مايو الجاري وهذا ما نوضحه لكم اليوم.

رواتب المتقاعدين في السعودية 1442

تمكنت هيئة التأمينات في المملكة العربية السعودية من أن تحدد موعد رسمي يتم به رواتب المتقاعدين في السعودية حتى تسهل على المواطنين إتاحة صرف الرواتب بكل سهولة على أن يتم تحديها بيوم 25 من كل شهر ميلادي ليتم صرف للمستحقين هذا الشهر بيوم 25 من شهر مايو والموافق 13 من شهر شوال الجاري، حيث يتم القيام بصرف المعاشات للمستحقين بنفس اليوم من كل عام ولكن إذا كان هذا اليوم متوافق مع يوم عطلة حكومية رسمية فأنه يتم تغير اليوم سواء كان بالتقديم أو التأجيل على حسب ما تصدره الهيئة لصرف رواتب المتقاعدين، ومن المفترض أن يتم صرف المعاشات القادمة بيوم الخامس والعشرون من كل شهر ميلادي.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالسعودية

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين عبر مؤسسة التقاعد:-