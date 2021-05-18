نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل المهنة في الإقامة للوافد الأجنبي داخل المملكة العربية السعودية في المقال التالي

اصبحت المملكة العربية السعودية من اكبر دول الخليج لديها عماله أجنبية من كل أنحاء العالم، ونجد أن المغترب داخل المملكة يأخذ الكثير من الوقت حتى يستطيع معرفه نظام البلد القانوني وعادات وتقاليد البلد، ولكن نجد بعد قضاء وقت طويل داخل المملكة العربية السعودية يقوم المغترب أو الوافد الأجنبي من الانتقال من عمل إلى اخر ولا يعرف الاجرءات والشروط المطلوبة لتعديل المهنة،وخاصه إذا كانت المهنة مختلفه عن المكتوبة في جواز السفر والتأشيرة التي دخل بها أول مرة إلى المملكة العربية السعودية، بعد أن يتم تقديم الطلب إلى وزارة العمل يجب الموافقة عليه من جانب الوزارة المذكور اسمها بالمقال. شروط تغير المهنة الوافد في الإقامة قامت وزراه العمل السعودية على تقديم خدمه تغير المهنة من على المواقع الإلكترونية، التي تسهل على صاحب العمل تغير وتعديل المهنة بشرط ألا تكون من المهن الطبية أو الهندسية، لتغير المهنة يجب اتباع الشروط الأتية. عدم وجود مخالفات مروريه على الوافد الذي يريد تغير المهنة وعلى صاحب العمل نفسه. الحصول على موافقه من جانب وزارة العمل على طلب تغير المهنة. التأكد من صحه سريان الإقامة الخاصة بالوافد الأجنبي. إذا هرب العامل يتم الوقوف نهائيا ولا يتم تغير المهنة. يجب على المتقدم بطلب تغير المهنة أن يعرف القيمة التي يتم دفعها لتغير المهنة. لا يسمح للعماله المنزلية تغير المهنة. يجب أن يكون الوافد لديه سجل في مكتب العمل ويكون مطابق مع البيانات المقدمة من صاحب العمل. المستندات والأوراق المطلوبة لتغير المهنة في الإقامة صورة من الإقامة وجواز السفر.

تقديم اصل الإقامة للوافد الأجنبي.

تقديم استمارة البيانات مكتوب بها كل ما يخص الوافد.

ترك خانه المهنة فارغه.

صورة من مؤهل العامل. تغير المهنة في الإقامة من خلال المواقع الإلكترونية حيث اصبح من السهل على العامل الأجنبي تغير المهنة في الإقامة إلكترونيا من خلال موقع ابشر وتتمثل في الخطوات الأتية. الدخول على موقع ابشر. نقوم بالضغط على زر ابشر للأعمال. التسجيل من خلال أدخال اسم المستخدم ورقم الهوية وكلمه المرور. نقوم بالضغط على خانه الجوزات ونقوم اختيار خدمه تعديل المهنة. يتم اختيار بحث سوف تظهر لك المهن المسموح بتغيرها. سوف يتم الانتقال إلى صفحه توضح مهنته القديمة والجديدة. بعد قراءة على الشروط وأحكام الموقع نضغط بالموافقة. الرسوم المدفوعة لتغير المهنة في الإقامة قامت وزارة العمل والتنمية بتحديد المبلغ هو ألف ريال سعودي.

يتم السداد المبلغ المحدد بعد الحصول على موافقه تغير المهنة.

يقوم صاحب العمل بدفع كافه الرسوم تغير المهنة في حاله الاتفاق على العمل معه.

إذا كان تغير المهنة من جانب الوافد هو الذي يتحمل التكاليف. الوسوم عمر شويل - جدة تعديل المهنة في الإقامة للوافد الأجنبي داخل المملكة العربية السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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