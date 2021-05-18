مراحل التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1442 من خلال منصة أبشر

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عمر شويل - جدة بدأ التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 65 وذلك بالنسبة إلى خريجي الثانوية العامة كوسيلة للحصول على مهنة ضابط بوزارة الداخلية السعودية، والتقديم سوف يشمل الطلاب خريجي 1441 – 1442 ، ويتم التقديم من خلال خطوات بسيطة عن طريق منصة أبشر، ذلك بناء على ما طرحة من خلال وزارة التربية والتعليم في المملكة السعودية.

مراحل التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1442

يوجد العديد من المراحل التي يمكن من خلالها التقديم في كلية الملك فهد الأمنية ويتم هذا من خلال بعض الخطوات البسيطة، والتي تتمثل فيما يلي:

الدخول على منصة أبشر .

. يتم التسجيل من خلال الحساب الخاص بك في المنصة.

بعدها تقوم باختيار التسجيل في الكلية.

ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في الاسم ومختلف البيانات المطلوبة.

التأكد من البيانات قبل أن يتم التسجيل.

شروط الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية

يوجد بعض شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية التي يجب أن تتوافر في المتقدم حتى يتم الموافقة عليه قبل التقديم، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

لابد أن يكون من خريجي الثانوية العامة.

المعدل التراكمي للطالب لا يجب أن يكون أقل من 80%.

أن يكون ذا جنسية سعودية.

يجب أن يتجاوز اختبار القدرات بنسبة 70% كحد أدنى.

أن يكون مؤهل على اجتياز الاختبارات الطبية والنجاح بها.

أن يكون عمر المتقدم يتراوح من 17 إلى 22 عام.

لا يكون قد تعرض إلى الفصل من جهة عسكرية.

لا يكون لديه زوجة أجنبية.

مدة الدراسة في كلية الملك فهد الأمنية

متاح بالنسبة إلى الطلاب خريجي الثانوية العامة وكذلك بالنسبة إلى خريجي الجامعات الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية، وبعد أن يتم اجتياز المقابلات وتوافر مختلف الشروط المطلوبة، وفي نفس الوقت يتم الحصول على البرامج التدريبية التي تؤهل المتقدم والتي تختلف بناء على تخصص الطالب المتقدم، فإن الدراسة تستمر لفترة حوالي ثلاث سنوات، وبعد التخرج فإن الطالب يحصل على شهادة بكالوريوس في العلوم الأمنية.

مواعيد التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1442

لقد تم إصدار إعلان جديد والذي تم من خلاله الإعلان عن الفترة التي سوف يتم استقبال الطلبات بها، والطريقة التي يتم من خلالها التسجيل في الكلية الأمنية دورة 65، على أن يبدأ في 18-5-2021 أي في 6 شوال 1442 والتي سوف تنتهي في 23-5-2021، أي في 11 شوال 1442.

من خلال مراحل التقديم في كلية الملك فهد الأمنية فإنه سوف يكون من السهل التسجيل وإذا كانت الشروط متوافرة سوف يتم الموافقة على التقديم، وبجانب ذلك يتم تقديم الأوراق المطلوبة.