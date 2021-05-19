كلية الملك خالد العسكرية من الكليات الشهيرة بالمملكة العربية السعودية، وقد أعلنت الكلية عن فتح باب التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحملة المؤهلات من خريجي الثانوية والجامعيين لعام 1443، على أن يتم التسجيل ما إن استوفى المتقدم الشروط التي وضعتها الكلية للتسجيل والقبول، فيما يلي نوضح شروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للثانوية والجامعيين السعودية 1443.

شروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للثانوية والجامعيين

بالنسبة للطلاب الجامعيين بالمملكة العربية السعودية يمكنهم التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية شرط توفر ما يلي:

يجب أن يكون الطالب المتقدم للتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية سعودي الجنسية.

أن يكون حسن السير والسمعة.

ألا يكون تم الحكم عليه في أحكام قضائية، أو قضايا وجرائم مخلة بالشرف.

يجب ألا يكون عمر الطالب يزيد عن 17 سنة لكافة التخصصات.

أن يكون طول المتقدم للكلية متناسبًا مع وزنه.

أن يزيد طول المتقدم عن 165 سم ويقل عن 188 سم، ولا يقل وزنه عن 52 كيلو، ولا يزيد عن 95 كيلو.

كما يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير جيد بالشهادة الجامعية الخاصة به على الأقل.

أن يكون قد اجتاز المتقدم كافة اختبارات الكفاءة العامة التابعة للمركز الوطني قياس.

توفر شهادة معادلة من وزارة التعليم لحملة الشهادات من خارج المملكة.

التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية

أيضًا بالنسبة للطلاب بمرحلة الثانوية العامة، يجب عليهم توفر الشروط التالية للتسجيل بكلية الملك خالد، وتلك الشروط هي: