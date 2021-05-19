وظائف وفرصة عمل في الهيئة العامة للزكاة والدخل وشركة المياه الوطنية وبعض الوظائف الأخرى

في ظل ما تسعى إليه المملكة في هذه الفترة من خلال توفير فرص العمل وتوفير وظائف لخريجى الجامعات السعودية، بالإضافة إلى تشغيل فئات متعددة من الشباب والفتيات لحملة المعاهد و البكالوريوس والشهادات العليا ماجستير ودكتوراه وبعد تدريبهم تقنياً ومهنياً، فقد قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالإعلان عن موعد المقابلات الشخصية للمسابقة الرجالية الإدارية والفنية والتي سبق فتح التقديم عليها خلال الفترة من 1442/04/21هـ حتى 1442/04/25هـ والفترة من 1442/07/25هـ حتى 1442/07/29هـ ، فقد أعلنت التدريب التقني تعلن عن أسماء ومواعيد المقابلات الشخصية للمسابقة الرجالية الإدارية والفنية وذلك من خلال طريقة الاستعلام.

تفاصيل الوظائف المعلن عنها:

من خلال المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهي كالتالي:

باحث استثمار. مهندس مدني مساعد. مساعد مبرمج تطبيقات.

المستندات المطلوبة:

صور من المؤهلات العلمية.

صور من شهادات حضور الدورات التدريبية ويجب أن تكون بدايتها ونهايتها بعد الحصول على المؤهل، وتكون مصدقة من الجهات الرسمية ذات العلاقة.(التدريب الأهلي بالمؤسسة أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي أو المعهد المصرفي).

صورة من الخبرات العملية موضحاً (مسمى الوظيفية والمهام التي تزاولها) ويجب أن تكون مصدقة من إدارة شؤون الموظفين أو الموارد البشرية بالجهة.

ضرورة إرفاق سجل التأمينات الاجتماعية للخبرات الصادرة من القطاع الخاص.

صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول.

إحضار الوثائق الأصلية للمطابقة مع الملاحظة بأن أي متقدم مؤهله العلمي وخبراته غير مطابقة مع شرط الوظيفة المعلن سوف يتم استبعاده من قبل اللجنة الرئيسية من تم مقابلته أو يتم استبعاده من قبل اللجنة الفرعية قبل المقابلة.

الهيئة العامة للزكاة والدخل تعلن عن توفر وظائف شاغرة:

حيث أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن توفر وظائف تقنية في مقرها الرئيسي بمدينة (الرياض) لحملة درجة البكالوريوس بالمسميات والشروط التالية:

1 – مصمم حلول

بكالوريوس علوم حاسب، هندسة، رياضيات

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه.

2 – رئيس البنية التحتية لتقنية المعلومات

بكالوريوس تقنية معلومات، علوم حاسب، هندسة حاسب أو ما يعادلها

خبرة سابقة في مجال مشابه.

3 – أخصائي تكامل

بكالوريوس علوم حاسب، هندسة برمجيات أو ما يعادلها

خبرة سابقة في مجال مشابه.

4 – مهندس برمجيات رئيسي

بكالوريوس هندسة برمجيات، علوم حاسب أو ما يعادلها

خبرة سابقة في مجال مشابه.

شركة المياه الوطنية تعلن عن توفر وظائف في (أبها، الباحة، جازان):

حيث أعلنت شركة المياه الوطنية عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس فأعلى ، للعمل في (أبها، الباحة، جازان) بالمسميات والشروط التالية:

1 – أخصائي توظيف – أبها

بكالوريوس إدارة أعمال، موارد بشرية أو ما يعادلها

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التوظيف.

2 – رئيس قسم المدفوعات – أبها

بكالوريوس محاسبة، مالية أو ما يعادلها

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه.

3 – رئيس قسم دفتر الأستاذ العام – أبها

بكالوريوس محاسبة

خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال المحاسبة.

4 – رئيس قسم الأصول الثابتة – أبها

بكالوريوس أو ماجستير محاسبة

خبرة 4 سنوات في إدارة الأصول الثابتة ويفضل الحاصلين على شهادة (SOCPA).

5 – أخصائي تخطيط – الباحة

بكالوريوس هندسة، إدارة أعمال أو ما يعادلها

خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تطوير الأعمال أو تحليل الأداء أو مجال مشابه.

6 – أخصائي تحقيقات – وظيفتان – جازان

بكالوريوس تخصص قانون

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الخدمات أو الاستشارات القانونية أو في مجال مشابه.

7 – أخصائي عمليات ميدانية – الباحة