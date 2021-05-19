رابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية دورة الضباط للجامعيين عبر موقع وزارة الحرس الوطني

رابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية، يبدأ استقبال طلبات التقديم لدورة الضباط للحاصلين على الشهادة الجامعية، في تمام العاشرة من صباح اليوم الأربعاء الموافق 19 مايو 2021، الموافق 7 شوال 1442، وينتهي التقديم يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021، الموافق 11 شوال 1442، حيث أعلنت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني عن فتح باب التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين، وحددت شروط واجب توافرها في المتقدمين، على أن يتم التسجيل إلكترونياً من خلال الرابط الرسمي التابع لوزارة الحرس الوطني، وإليكم تفاصيل الموضوع خلال السطور التالية.

رابط وزارة الحرس الوطني للتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية

الدخول على الموقع الإلكتروني للحرس الوطني “kkmar.gov.sa“.

الضغط على حملة الشهادة الجامعيين.

الضغط على تسجيل.

كتابة بيانات المتقدم صحيحة وبكل دقة.

الشروط المطلوبة

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من ذلك من نشأ مع والده خارج البلاد لخدمة الوطن. ألا يزيد سن المتقدم عند بداية الدراسة عن 27 عاماً لكافة التخصصات ماعدا التخصصات الطبية فلا يتجاوز السن عن 30 عاماً. ألا يكون متزوج من غير سعودية. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسمعة. ألا يكون محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بحد شرعي. أن يكون المتقدم من الحاصلين على الشهادة الجامعية بنظام الانتظام الكلي ولا يقل تقديره عن جيد. أن لا يكون قد مر على تخرجه سوي عام دراسي واحد. في حالة الحصول على المؤهل من خارج المملكة تقديم شهادة المعادلة معتمدة من وزارة التعليم. أن يقوم المتقدم بأداء اختبار القدرات العامة للتخصصات النظرية الذي يحدده المركز الوطني للقياس. أن يتم أداء اختبار الكفايات في اللغة الإنجليزية للتخصصات الصحية ماعدا الأطباء والذي يعقده مركز قياس. أن يكون قد تم إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية. أن يكون حاصلاً على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سواء للتخصصات الطبية أو الصحية المطلوبة. أن يكون طول المتقدم بين 165 سم كحد أدني و188 سم كحد أقصي، ويتناسب مع الوزن بحيث يكون 52 كجم كحد أدني و95 كجم كحد أقصي. أن يجتاز الفحص الطبي المحدد بمعرفة اللجنة الطبية. أن يجتاز جميع الاختبارات المحددة للقبول.

كلية الملك خالد العسكرية

تعتبر من الكليات الهامة في المملكة العربية السعودية، فهي تابعة لوزارة الحرس الوطني السعودي، يتم قبول الطلاب بها وتدريبهم على أعلي مستوي، ليتم تخريجهم كضباط للعمل في الحرس الوطني، وتقدم العديد من الدورات والتدريبات التي تجعل من خريجيها على أعلى درجات الجاهزية للعمل وسط أصعب الظروف، وقد جاء الإعلان عن قبول دفعة جديدة للجامعيين بالكلية، بالتزامن مع إعلان التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية، ضمن حرص الدولة على اختيار العناصر المتوافر لديها الالتحاق بالكليات العسكرية، والاستفادة من مهاراتهم وإمكانياتهم بعد تدريبهم التدريب الصحيح.