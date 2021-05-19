نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442 ثانوي ورابط التسجيل بالكلية وشروط القبول بها في المقال التالي
صرحت لجنة القبول والتسجيل في وزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول والتقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442 ثانوي بدفعة جديدة للعام الدراسي 1443 هجرياً لحاملين الشهادة الثانوية، وفقاً لضوابط وشروط معينة تمكن الطلاب من الالتحاق بها، كما حددت موعد التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، فهي تُعد واحد من أبرز وأفضل الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية.
موعد تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442 ثانوي
يبدأ التقديم بكلية الملك خالد العسكرية للثانوية يوم الثلاثاء الموافق هجرياً 1442/10/20هـ والموافق ميلادياً 2021/06/01 م، وموعد انتهاء التقديم يوم الأحد الموافق هجرياً 1442/10/25هـ والموافق ميلادياً 2021/06/06م.
رابط تسجيل كلية الملك خالد العسكرية للثانوية
يمكنك الدخول على الموقع الرسمي الالكتروني بوزارة الحرس الوطني لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، والتسجيل بها وتقديم الأوراق المطلوبة للالتحاق بها والاستفادة بكل المميزان التي تمحنها لطلابها.
شروط القبول بكلية الملك خالد العسكرية السعودية
- توافر الجنسية السعودية للمتقدم، إلا في حالة من نشأ مع والده خلال خدمته للسعودية خارج أراضي المملكة العربية السعودية.
- أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك، ولا يكون محكوم عليه من قبل في جريمة مخلة بالأمن أو الأمانة أو الشرف.
- ألا يكون المتقدم غير متزوج بامرأة أجنبية.
- أن لا يقل عمر المتقدم علن 17 عام عند بدء العام الدراسي، ولا يزيد عن 22 عام.
- يجب أن يتناسب طول المتقدم مع الوزن حسب ما جاء في اللائحة الطبية التي تتمثل في ( 165 سم – 52 كجم ) والحد الأعلى ( 188 سم – 95 كجم ).
- اجتياز المتقدم اختبار القدرات بنسبة ويكون حاصل على 60 درجة، واجتياز الاختبار التحصيلي على درجة 60 ولا تقل عن ذلك.
- أن يكون حاصل المتقدم على شهادة الثانوية العامة في العلوم الطبيعية أو بنظام مقررات العلوم الطبيعية، وكذلك من خريجي الشهادة الثانوي للعام الحالي وليس من الأعوام السابقة.
- لا يقل المعدل التراكمي عن 80%.
- اجتياز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية والاختبار التحريري، وغيرها من الاختبارات التي تتم في بالمركز الطبي للقياس.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442 ثانوي ورابط التسجيل بالكلية وشروط القبول بها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.