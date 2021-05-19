موعد تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442 ثانوي ورابط التسجيل بالكلية وشروط القبول بها

صرحت لجنة القبول والتسجيل في وزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول والتقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442 ثانوي بدفعة جديدة للعام الدراسي 1443 هجرياً لحاملين الشهادة الثانوية، وفقاً لضوابط وشروط معينة تمكن الطلاب من الالتحاق بها، كما حددت موعد التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، فهي تُعد واحد من أبرز وأفضل الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية.

موعد تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442 ثانوي

يبدأ التقديم بكلية الملك خالد العسكرية للثانوية يوم الثلاثاء الموافق هجرياً 1442/10/20هـ والموافق ميلادياً 2021/06/01 م، وموعد انتهاء التقديم يوم الأحد الموافق هجرياً 1442/10/25هـ والموافق ميلادياً 2021/06/06م.

رابط تسجيل كلية الملك خالد العسكرية للثانوية

يمكنك الدخول على الموقع الرسمي الالكتروني بوزارة الحرس الوطني لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، والتسجيل بها وتقديم الأوراق المطلوبة للالتحاق بها والاستفادة بكل المميزان التي تمحنها لطلابها.

شروط القبول بكلية الملك خالد العسكرية السعودية