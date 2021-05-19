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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل امكان الراجحي 1442 ورابط التقديم في المقال التالي
شروط تمويل امكان الراجحي يرغب الكثير من الاشخاص في المملكة العربية السعودية في الحصول على تمويل امكان وهي احد اهم المبادرات التي تم طرحها من قبل الراجحي للاستفادة القصوى وتقديم اشكال الافادة المختلفة للعملاء في كافة انحاء السعودية، حيث توفر هذه الخدمة للاشخاص للحصول على تمويل الكترونيا من الموقع الالكتروني وذلك من خلال تقديم طلب للحصول على تمويل امكان الذي يتم الرد عليه بعد فترة قصيرة، وتقوم شركة امكان بتقديم التفاصيل الكاملة للمستخدم الخاصة بنظام الربح والتقسيط والفترة التي يتم بها سداد الأقساط المختلفة الخاصة بالتمويل، ونظرا لاهتمام الكثير من الأشخاص بالتعرف على الشروط اللازمة لتمويل امكان وكذلك الرابط المستخدم، نستعرض من خلال هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بالحصول على تمويل امكان من قبل المستخدمين وكذلك الرابط المستخدم.
شروط الحصول على تمويل امكان
تحدد شركة امكان مجموعة من الشروط اللازمة في حالة الرغبة في الحصول على تمويل امكان الذي يتميز بفوائد منخفضة، وجاءت اهم هذه الشروط التي تم تحديدها على النحو التالي.
- يتم صرف التمويل الاشخاص السعوديين في القطاعات المختلفة سواء كان القطاع الحكومي او الخاص او شبه الحكومي.
- يجب الا يقل الدخل الشهري الخاص بالمتقدم للحصول على لتمويل عن 2000 ريال، والا يقل عن 1900 ريال سعودي بالنسبة للمتقاعدين.
- ان يكون عمر المتقدم للحصول على التمويل يتراوح بين 20 عام و 60 عام.
- ان يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 70 عام.
- يجب ان يقدم المستخدم سجل ائتماني جيد.
رابط تقديم طلب تمويل امكان
يمكن تقديم طلب للحصول على تمويل اماكن بعد توافر الشروط اللازمة للتقديم من قبل المستخدمين بسهولة الكترونيا، ويمكن الدخول مباشرة الى رابط تمويل امكان الراجحي لاجراء التقديم والتعرف على كافة تفاصيل التقديم على تمويل امكان بشكل الكتروني.
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