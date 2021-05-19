نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442 نقدمها لكم من خلال هذا المحتوى، حيث يبحث الآلاف من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الرابط الجديد، حيث تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أسماء الذين نزلت لهم المقطوعة، وترددت أخبار كثيرة في الفترة الأخيرة عن موعد إيداع المساعدات المقطوعة 2021، ولكن لم تأتي أية أخبار مؤكدة من الوزارة حتى الآن، ونستعرض لكم من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المقطوعة وطرق الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب وبرقم السجل المدني وكافة الأخبار عن صرف المساعدة المقطوعة 1442، فتابعونا.

أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط للاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة بشكل إلكتروني ومباشر عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، كما تقوم الوزارة بالإعلان عن كشوف المستفيدين من المقطوعة عبر البوابة الإلكترونية بسهولة ويسر، فلم يعد المواطن بحاجة إلى تحمل عناء الذهاب إلى أحد مقرات الوزارة للاستعلام عن نتيجة طلب الحصول على الدعم أو القيام بتحديث بيانات الضمان الاجتماعي في أي وقت.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الرابط الجديد

المساعدات المقطوعة هي عبارة عن مساعدات نقدية تمنح للأسر السعودية محدودة الدخل لمساعدتهم في تحمل أعباء المعيشة وخاصة بعد رفع الدعم عن بعض السلع، حيث تسعى الحكومة السعودية إلى توفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع السعودي، حيث تسهم المساعدة المقطوعة في تلبية متطلبات الأسر المحتاجة إلى المأـكل والملبس والمشرب، كما تسهم في سداد جزء كبير من فواتير المياه والكهرباء خاصة بعد زيادة أسعار الوقود في المملكة، ومن خلال رابط موقع الاستعلام عن المساعدة المقطوعة يمكنكم معرفة حالة الطلب سواء بالموافقة أو الرفض.

موقع صرف المساعدات المقطوعة 1442

يوفر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية التواصل مع المستفيدين من الدعم إرسال رسالة نصية له عبر رقم الهاتف الجوال المسجل في حسابه على الموقع، كما يتمكن المواطن من معرفة قيمة المبلغ الذي سوف يصرف له، كما يكشف الموقع مكان صرف المساعدة المقطوعة للشخص، وفي حالة وجود شكوى أو مشكلة واجهت المستفيد فإنه يمكن له التوجه إلى قسم الدعم الفني والشكاوى بالموقع لتقديم الشكوى أو لمحاولة حل مشكلة تقنية قد واجهته في الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المقطوعة 1442، كما يمكنه أيضًا الاتصال على رقم الضمان الاجتماعي الموحد للتحدث إلى أحد ممثلي خدمة العملاء.

طريقة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المقطوعة 1442

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة المستندات والأوراق المتقدمة من الأشخاص المطالبين لدعم المساعدات المقطوعة للتأكد من استحقاقهم للدعم، فبعد الكشف عن الحالة المادية للأسر المتقدمة يتم الإعلان عن كشوف المقبولين في المساعدة المقطوعة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ويمكن للمواطن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال تتبع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. إدخال رقم السجل المدني للمتقدم. تسجيل رمز التحقق الظاهر على الشاشة. اضغط في الخطوة الأخيرة على أيقونة “عرض” للتعرف على كافة تفاصيل طلب المقطوعة.

شروط صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

قامت وزارة وزارة البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع شروط محددة في اختيار المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442، حيث تعد هذه الشروط بمثابة ضوابط عادلة لتوزيع المساعدات على مستحقيها من فئات المجتمع الفقيرة ومحدودي الدخل ممن تشملهم معاشات الضمان وممن لا تشملهم الضمان ولا مستوفين للشروط، وتشمل هذه الفئات المطلقات والأرامل واليتامى وللمريض ذوي الاحتياجات الخاصة والمدمن المتعافي والأسرة التي لا عائل لها نتيجة لدخوله السجن أو إدمان المخدرات أو ترك عائلهم لهم والم، كل هذه الأسر هي الأكثر احتياجًا للمساعدات المالية التي تمنحها هيئة الضمان الاجتماعي بحد أقصى 30000 ريال سعودي، وفيمايلي عرض لشروط استحقاق لمساعدات المقطوعة الأساسية والفرعية:

أولًا: الشروط الأساسية لصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يستثنى من شرط الجنسية الرجل إذا كانت زوجته سعودية. يجب أن يكون المتقدم مقيمًا داخل حدود المملكة. أن يكون لدى المتقدم محل إقامة ثابت ومعلوم داخل المملكة وعدم سفره خارج السعودية لأي سبب. أن يقوم المتقدم بتحديد قيمة راتبه. أن يحدد المتقدم جهة العمل. أن يكون لدى المتقدم رقم قومي مسجل ودرج قي السجلات الرسمية.

ثانيًا :شروط التقديم على المساعدة المقطوعة الفرعية تتمثل في النقاط التالية:

أن يكون المتقدم من الفئة الأولى مثل الأسرة الفقيرة ومحدودة الدخل أو أصحاب الدخل المتوسط. أن يتعدى عمر المتقدم 35 عامًا. ألا يتجاوز دخل المتقدم الأعزب الـ 3000 ريال سعودي. ألا يتجاوز دخل المتقدم المتزوج 8000 ريال سعودي. عدم تقاضى المتقدم دخل من أي مؤسسة خيرية. عدم وجود المتقدم في أي من دور الإيواء التابعة للحكومة. ألا يملك المتقدم أية سجلات تجارية.

الاستعلام عن موعد المساعدة المقطوعة 2021

لم يتم حتى وقتنا الحالي الإعلان عن موعد صرف المساعدات المقطوعة 1442 لهذا الشهر، وكانت هناك توقعات وتكهنات كثيرة أن سوف تودع المقطوعة في شهر رمضان، ويرجع السبب في تأخر صرف المساعدة المقطوعة إلى الظروف التي تمر بها المملكة بعد انتشار وباء كورونا المستجد، والتي أثرت على الحالة الاقتصادية لدول العالم كله، حيث أدى فرض الحظر في أغلب الدول وإغلاق الكثير من المناطق والمؤسسات في السعودية مما أدى إلى تعطل الكثير من المصالح والخدمات ولكن يمكنكم معرفة موعد إيداع المساعدة المقطوعة من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني

نقدم لكم في السطور التالية خطوات الاستعلام عن المساعدات المقطوعة إلكترونيًا بطريقة سهلة وبسيطة دون الحاجة إلى التوجه إلى أحد المقرات التابعة لوزارة الموارد البشرية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. قم بإدخال رقم السجل المدني في الخانة المخصصة لذلك. كتابة الكود الظاهر على الشاشة كما هو “رمز التحقق”. اضغط على كلمة عرض.

كيفية الحصول على رقم الطلب

يمكن للمتقدمين على مقطوعة الضمان الاجتماعي الاستعلام عن المستفيدين في المساعدة المقطوعة برقم الطلب بدلا من الرقم القومي، ولكن يستلزم ذلك أن يكون محتفظًا برقم الطلب الذي حصل عليه من الموقع أثناء التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونيًا، وفي هذه الحالة يمكنه الحصول على رقم الطلب من خلال التالي:

الاتصال على رقم الجوال 0112915588 أو رقم الهاتف 800122277 ثم إدخال رقم السجل المدني. والضغط على رقم 2 لاختيار خدمة الاستعلام عن المساندة. اختيار رقم 1 للاستعلام عن المقطوعة. يرد عليك برقم الطلب الخاص بك.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد

توفر هيئة الضمان الاجتماعي عدة سبل للمستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي للتواصل مع فريق خدمة العملاء أو الاتصال على أحد ممثلي فريق خدمة المستفيدين، حيث يمكن للمواطنين التواصل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي أو من خلال الحسابات الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال رقم الضمان الاجتماعي الموحد في حالة وجود شكاوى أو مشكلات تواجه المتقدمين أو المستفيدين من المساعدات المقطوعة، وفيما يلي عرض لكافة وسائل التواصل الرسمية الخاصة بالضمان الاجتماعي:

الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية https://mlsd.gov.sa/ar الحساب الرسمي للضمان الاجتماعي علي موقع تويتر https://twitter.com/MLSD_SA خدمة تواصل معنا https://mlsd.gov.sa/ar/contact-us رقم خدمة العملاء للضمان الاجتماعي 19911

وفي نهاية هذا المحتوى نتمنى أن نكون قد عرضنا بيانات وافية عن كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442 وكيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب وخطوات الحصول على رقم الطلب وشروط صرف المساعدات المقطوعة ورقم الضمان الاجتماعي للتواصل مع فريق الدعم في حالة وجود مشكلة في رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442.