نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون تحويل راتب مقدم من بنك الرياض بالسعودية للسعوديين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بدون تحويل راتب ، من أكثر عمليات البحث الرائجة بالمملكة العربية السعودية والتي تتسارع عليها البنوك السعودية في تقديم أفضل التمويلات الشخصية التي يرغب بها الكثير من السعوديين أو المقيمين على أراضيها، ويعتبر بنك الرياض من أهم البنوك السعودية التي تعمل على تلبية أحتياجات المواطن السعودي والمقيمين فيها بتقديم العروض على التمويلات الشخصية المختلفة، والتي تختلف عنها وعن باقي التمويلات المقدمة من البنوك السعودية الأخرى، وفي هذا المقال سوف نتعرف معاً على تمويل بدون تحويل راتب من بنك الرياض السعودي.

طريقة الحصول على تمويل بدون تحويل راتب

يقدم الكثير من البنوك السعودية تمويل شخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب وذلك وفقاً لسياسات البنوك المختلفة، والتي يعد بنك الرياض من أشهر تلك البنوك التي تعمل على تقديم العديد من التمويلات الشخصية، ولكي تتمكن من الحصول على تمويل بنك الرياض الشخصي بدون تحويل راتبك يجب أن تتوافر فيك بعض الشروط التي سوف نتناولها معاً.

شروط الحصول على التمويل الشخصي من بنك الرياض

هناك عدت شروط يجب توافرها في الشخص المقدم على طلب الحصول على القرض الشخصي من بنك الرياض وهي كالتالي:

يجب أن لا يقل عمر طالب القرض عن ثمانية عشر عاماً إذا كان سعودي الجنسية أو اثنان وعشرون عاماً للمقيمين.

يجب أن لا تقل فترة عمل طالب التمويل عن عاماً واحداً قبل التقديم بطلب الحصول على القرض.

يجب أن يكون الحد الأدنى لدخل المتقدم عشرة الأف ريال سعودي.

يجب أن لا تزيد التزامات المتقدم لدى البنك أو أي جهة أخرى عن 33% من قيمة دخله الشهري.

يجب أن يكون المتقدم موظفاً في أحد البنوك أو الشركات التابعة في حالة طلب تمويل شخصي بدون تحويل راتب.

التقديم على قرض شخصي بدون تحويل راتب

إذا توافرت في العميل الشروط الخاصة بطلب التمويل يمكن له التقديم على القرض الشخصي بكل سهولة بعد تجهيز المستندات والوثائق المطلوبة من قبل بنك الرياض كما هو ثابت على موقعه الرسمي، ويعد من أهم المستندات المطلوبة ما يلي:

يجب أحضار صورة ضوئية من بطاقة الهوية الوطنية إذا كان المتقدم سعودي الجنسية أو بطاقة إثبات هوية المقيم سارية المفعول.

يجب أحضار شهادة رسمية من جهة العمل بتفاصيل الراتب الشخصي للمتقدم.

تعبئة النموذج الخاص بطلب التمويل.

الذهاب إلى أقرب فرع من فروع بنك الرياض وتقديم الطلب يدوياً.

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم كل ما يخص طلب الحصول على قرض شخصي بدون تحويل للراتب من بنك الرياض.