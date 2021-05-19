طريقة شراء منزل عن طريق مؤسسة التقاعد اقساط ميسرة وخطوات التقديم والشروط

طريقة شراء منزل عن طريق مؤسسة التقاعد اقساط ميسرة حيث أن المؤسسة تسعى دائماً لتلبية كافة احتياجات المشتركين، لذا تقوم بتنظيم برنامج يتيح للمتقاعدين القيام بشراء وحدة سكنية مناسبة لهم كما أنها تهتم بتوفير الكثير من التسهيلات للمتقدمين، فهي تتميز بالاستقلال المالي وأيضاً الاداري، على الرغم من أنها تتبع وزارة الخدمة المدنية، والمقر الرئيسي للمؤسسة بمدينة الرياض، ويوجد لها أكثر من خمسين فرع منتشرة بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية، وتهتم المؤسسة بصفة مستمرة بأن تقدم تمويلات متنوعة للعملاء للموظفين والمتقاعدين وللعسكريين وللمدنيين، ونحن اليوم سوف نعرض لكم طريقة شراء بيت عن طريق مؤسسة التقاعد.

طريقة شراء منزل عن طريق مؤسسة التقاعد اقساط ميسرة

قامت مؤسسة التقاعد بطرح برنامج مساكن لمواطنين المملكة العربية السعودية والتي تعتبر واحدة من أفضل البرامج التي تمكن المتقاعدين والموظفين من الحصول على وحدة سكني جديدة، كما أنها تحصل على نسبة ربح بسيطة للغاية، ويستطيع الشاب من أن يقوم بسداد مبلغ التمويل بوقت طويل للغاية قد تصل في الكثير من الأحيان إلى 30 عام عند القيام بدفع مبلغ مالي ثابت كل شهر، ولن تلزم العميل البدء بسداد الأقساط عند استلام الوحدة السكنية ولكن توفر للعملاء المرام مدة سماح قد تصل لعام كامل لتبدأ عملية سداد الأقساط، كما أنها توفر للعميل إمكانية اختيار البنك الذي يرغب بالتعامل معه للقيام بسداد أقساط القرض.

خطوات شراء بيت من خلال مؤسسة التقاعد