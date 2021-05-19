نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شراء منزل عن طريق مؤسسة التقاعد اقساط ميسرة وخطوات التقديم والشروط في المقال التالي
طريقة شراء منزل عن طريق مؤسسة التقاعد اقساط ميسرة حيث أن المؤسسة تسعى دائماً لتلبية كافة احتياجات المشتركين، لذا تقوم بتنظيم برنامج يتيح للمتقاعدين القيام بشراء وحدة سكنية مناسبة لهم كما أنها تهتم بتوفير الكثير من التسهيلات للمتقدمين، فهي تتميز بالاستقلال المالي وأيضاً الاداري، على الرغم من أنها تتبع وزارة الخدمة المدنية، والمقر الرئيسي للمؤسسة بمدينة الرياض، ويوجد لها أكثر من خمسين فرع منتشرة بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية، وتهتم المؤسسة بصفة مستمرة بأن تقدم تمويلات متنوعة للعملاء للموظفين والمتقاعدين وللعسكريين وللمدنيين، ونحن اليوم سوف نعرض لكم طريقة شراء بيت عن طريق مؤسسة التقاعد.
طريقة شراء منزل عن طريق مؤسسة التقاعد اقساط ميسرة
قامت مؤسسة التقاعد بطرح برنامج مساكن لمواطنين المملكة العربية السعودية والتي تعتبر واحدة من أفضل البرامج التي تمكن المتقاعدين والموظفين من الحصول على وحدة سكني جديدة، كما أنها تحصل على نسبة ربح بسيطة للغاية، ويستطيع الشاب من أن يقوم بسداد مبلغ التمويل بوقت طويل للغاية قد تصل في الكثير من الأحيان إلى 30 عام عند القيام بدفع مبلغ مالي ثابت كل شهر، ولن تلزم العميل البدء بسداد الأقساط عند استلام الوحدة السكنية ولكن توفر للعملاء المرام مدة سماح قد تصل لعام كامل لتبدأ عملية سداد الأقساط، كما أنها توفر للعميل إمكانية اختيار البنك الذي يرغب بالتعامل معه للقيام بسداد أقساط القرض.
خطوات شراء بيت من خلال مؤسسة التقاعد
- نبدأ بالدخول لموقع المؤسسة العامة للتقاعد.
- يتم القيام بتقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة لمؤسسة التقاعد.
- يتم مليء جميع البيانات الأساسية التي يطلبها الموقع بنموذج التحويل.
- يطلب منك الموقع أن تقوم بدفع 300 ريال سعودي وهي الرسوم الإدارية التي تتعلق في برنامج مساكن.
- يتم القيام بالمسح الضوئي وهي عبارة عن خطوة من خطوات التسجيل.
- يقوم الموظف بإرسال الأوراق الملفات للمقر الرئيسي بالمؤسسة.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة شراء منزل عن طريق مؤسسة التقاعد اقساط ميسرة وخطوات التقديم والشروط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.