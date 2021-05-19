رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442 للجامعيين وثانوي القبول والتسجيل الحرس الوطني

تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442 ، ما زلنا نتابع معكم أهم وأخر الأخبار فيما يخص التقديم على الوظائف العسكرية عبر وزارة الحرس الوطني التابعة لوزارة الداخلية ، حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودي بدء فتح باب القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين وخريجي الثانوية من خريجي العام الدراسي الحالي للالتحاق بدورة الضباط وذلك وفقاً لشروط كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين والثانوي، فيما سنرفق لكم رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442 ضباط جامعيين وثانوية عبر موقع وزارة الحرس الوطني السعودي.

تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442

تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442 ، جاء ضمن إعلان فتح القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية للالتحاق بدورة الضباط الجامعيين والتفاصيل التي يجب معرفتها والتي تتمثل في شروط تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442 ، والتخصصات المطلوبة والتي جاءت كالتالي:

شروط تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442 للجامعيين



أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون غير متزوج بأجنبية.

ألا يزيد سن المتقدم -عند بدء العام الدراسي-بموجب بطاقة الهوية الوطنية على 27 سنة لجميع التخصصات، عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم على (30) سنة.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى 165 سم – 52 كجم والحد الأعلى 188 سم – 95 كجم

أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بانتظام كلي وألّا يقل تقديره عن (جيد) في التخصصات المطلوبة اضغط هنا وألّا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.

أن يؤدي اختبار (كفايات اللغة الإنجليزية STEP) الذي يعقد في المركز الوطني للقياس وذلك للتخصصات الصحية عدا الأطباء.

أن يؤدي اختبار (القدرات العامة) الذي يعقده المركز الوطني للقياس و ذلك للتخصصات النظرية فقط

الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك في جميع التخصصات الطبية والصحية.

إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية.

معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم للحاصلين على الشهادة الجامعية من جامعات الخارج.

أن يجتاز جميع إجراءات القبول اختبارات التخصص ،المقابلة الشخصية ، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفايات الحرس الوطني.

أن يجتاز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق له المطالبة بإعادة الكشف الطبي.

شروط تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442 للثانوية

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون غير متزوج بأجنبية.

أن لا يقل سن خريج الثانوية عند بدء العام الدراسي بموجـب بطاقـة الهوية الوطنية عن 17 سنة ولا يزيد عن 22 سنة.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى ( 165 سم – 52 كجم ) والحد الأعلى 188 سم – 95 كجم.

أن يكــون حاصلاً على شــهـادة الثانويـة العامة العلوم الطبيعية أو نظام مقررات تخصص العلوم الطبيعية على أن لا يقل المعدل التراكمي العام عــن 80 % ومن خريجي هذا العام الدراسي 1442هـ انتظام نهاري ولا يقبــل خريجـو الأعوام السابقة.

أن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (60) في اختبار القدرات، وحاصلاً على درجة لا تقل عن (60) في اختبار التحصيلي، الذي يعقده المركز الوطني للقياس.

أن يؤدي اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP)، الذي يعقده المركز الوطني للقياس.

أن يجتاز جميع إجراءات القبول ( المقابلة الشخصية، الاختبار التحريري، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفايات الحرس الوطني.

أن يجتاز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل وتعتبر نتائج.

رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442 للجامعيين والثانوية

من خلال الدخول عبر رابط لجنة القبول والتسجيل ، يُمكنكم تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442 للجامعيين والثانوية وذلك في الموعد الموضح أعلاه، وسوف نتابع معكم نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1442، وذلك بعد الانتهاء من فترة القبول والتسجيل وفترة المراجعة والفرز لجميع الطلبات المقدمة.