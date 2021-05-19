شروط الحصول على القرض العقاري المدعوم من بنك الاستثمار

يقدم البنك السعودي للاستثمار قرض عقاري مدعوم، حيث يمكن للمواطن الراغب في الحصول على منزل، أن يتقدم الآن للحصول التمويل المطلوب من خلال أحد البنوك، التي تعمل على تقديم تمويل مدعوم، حيث يعتبر القرض العقاري المدعوم، هو أحد البرامج المخصصة للمواطنين المستفيدين من خلال صندوق التنمية العقاري، والتابع لـ وزارة الإسكان، حيث يتحمل الصندوق جزء من أرباح التمويل لشراء المنزل المطلوب.

القرض العقاري المدعوم

هناك عدد من المزايا للقرض العقاري المدعوم، تشتمل على الآتي:

خطة سداد مرنة.

متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية.

دفعة أولى تبدأ من 5 % من قيمة العقار.

يمكن العمل على تمويل العقار، الغير مكتمل التشطيب.

يمكن مع الأقارب من الدرجة الأولى، ضمان شراء عقار.

إمكانية الحصول على تمويل إضافي أعلى من 500 ألف ريال.

الأشخاص الذين دخلهم الشهري 14 ألف ريال أو أقل لأول 500 ألف من مبلغ التمويل، فإن هامش الربح بالنسبة لهم يكون 0%.

القرض العقاري المدعوم بنك الاستثمار

هناك عدد من الشروط اللازمة للحصول على القرض العقاري المدعوم، تشمل الآتي:

أن يكون الشخص سعودي الجنسية.

يجب ألاَّ يقل عمر العميل عن 20 عاماً.

يشترط أن يكون للعميل حساب جارٍ لدى البنك السعودي للاستثمار.

أن يكون العميل مستفيد لدى وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

يجب أن يكون عمر العميل 70 سنة عند آخر دفعة من الأقساط الشهرية.

أن يكون العقار ضمن المخططات المعتمدة وداخل حدود النطاق العمراني.

أن يكون صافي دخل المواطن المتقدم للقرض لا يقل عن 3.000 ريال سعودي.

افضل بنك للتمويل العقاري المدعوم

الأوراق المطلوبة بالنسبة للعميل، يمكن أن تشمل الاتي:

خطاب تحويل الراتب لعملاء تحويل الراتب.

صورة من بطاقة العمل لموظفي القطاعات العسكرية.

بطاقة الهُوِيَّة الوطنية أو سجل الأسرة للسعوديين سارية.

خطاب تعريف من جهة العمل يتضمن الراتب الشهري شاملاً جميع البدلات.

الوظيفة الحالية موضحاً فيها تاريخ بداية الالتحاق بالخدمة مع تاريخ نهاية عقد العمل إن وجد.

الأوراق المطلوبة بالنسبة للعقار تشمل الاتي:

صورة رخصة البناء.

صورة واضحة لصك العقار.

كروكي واضح لموقع العقار.

محضر تجزئة العقار إن وجد.

تعبئته نموذج (طلب شراء بالتقسيط).

تعبئة نموذج (عرض معلومات عقار).

ويمكن الحصول علي موافقة مبدئية علي القرض العقاري المدعوم من بنك الاستثمار السعودي خلال فترة 24 ساعة، وموافقة نهائية خلال 12 يوم عمل بشرط تقديم المستندات المطلوبة في الموعد المحدد.