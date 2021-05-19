نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية // موقع وزارة الحرس الوطني// شروط التسجيل في كلية الملك خالد في المقال التالي
متابعي موقعكم المتميز ثقفني داخل المملكة، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن رابط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية، لحملة الشهادة الثانوية العامة، ودورة الضباط للجامعين للعام الدراسي 1442/1443، بعد أن تم الإعلان اليوم عبر موقع الحرس الوطني السعودي على تويتر، عن فتح باب التقديم اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً اليوم الأربعاء 2021/05/19 الموافق 7 من شهر شوال 1442 هجري، وفق شروط محددة حددتها لجنة القبول بالكلية، سنعرضها لكم داخل المقال وأيضاً سنشرح لقرائنا ألية التسجيل في الكلية، والرابط الرسمي للقبول وكافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل في الكلية فتابعونا.
رابط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية 1443
يمكن لجميع الراغبين من المنطبق عليهم شروط التسجيل، الدخول على رابط وزارة الحرس الوطني وتقديم طلب التسجيل في الكلية، مع ألالتزام التام بدقة البيانات المسجلة من قبل مقدم الطلب، ومع التمنيات للجميع بالتوفيق والقبول إنشاء الله.
موعد التسجيل للجامعين وحملة الثانوية العامة
- يبد التسجيل للجامعيين من يوم الأربعاء 2021/05/19 الموافق 7 من شهر شوال 1442، ويغلق يوم الأحد 2021/05/23 الموافق 11 شوال 1442.
- يبدأ التسجيل لحملة الثانوية العامة من يوم الثلاثاء 2021/06/01 الموافق 20 شوال 1442، ويغلق التسجيل يوم 2021/06/06 الموافق 25 شوال 1442 هجري.
طريقة التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية
- الدخول على رابط kkmar.gov.sa.
- تحديد واختيار التسجيل للجامعين أم لحملة الثانوية العامة.
- تسجيل البيانات المطلوبة بدقة شديدة.
- الضغط على أيقونة تسجيل وبذالك تتم عملية التسجيل.
شروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية
- يجب أن يكون المتقدم للقبول سعودي المنشأ والجنسية.
- يجب أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك ولا يكون محكوم عليه بحكم مخل بالشرف والأمانة.
- يجب أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية العامة أو شهادة جامعية بنظام الانتظام الكلي بتقدير جيد على الأقل.
- يجب أن يكون سن المتقدم في بداية التقديم 27 عام لكافة التخصصات ولا يتجاوز أل 30 عام للتخصصات الطبية.
- يجب أن يتناسب الوزن مع الطول وأن لا يقل الطول عن 165سم ولا يزيد عن 188سم الوزن يتراوح بين 52كجم إلي 95 كجم.
- يجب أن يجتاز الطالب كافة الاختبارات المقررة من قبل لجنة القبول العام.
- في حالة حصول الطالب على المؤهل العلمي من خارج المملكة يجب مصادقة وزارة التعليم عليه واعتماده.
- يجب أن يجتاز الطالب اختبار القدرات العامة التي يجريها المركز الوطني للقياس.
- يجب الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- يجب أن يكون المتقدم حديث التخرج ولا يمر على تخرجه عام واحد فقط.
- يجب أن يكون المتقدم للتسجيل يتمتع بصحة عامة جيدة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة أو معدية وأن يجتاز الكشف الطبي.
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