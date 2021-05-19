رابط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية // موقع وزارة الحرس الوطني// شروط التسجيل في كلية الملك خالد

متابعي موقعكم المتميز ثقفني داخل المملكة، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن رابط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية، لحملة الشهادة الثانوية العامة، ودورة الضباط للجامعين للعام الدراسي 1442/1443، بعد أن تم الإعلان اليوم عبر موقع الحرس الوطني السعودي على تويتر، عن فتح باب التقديم اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً اليوم الأربعاء 2021/05/19 الموافق 7 من شهر شوال 1442 هجري، وفق شروط محددة حددتها لجنة القبول بالكلية، سنعرضها لكم داخل المقال وأيضاً سنشرح لقرائنا ألية التسجيل في الكلية، والرابط الرسمي للقبول وكافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل في الكلية فتابعونا.

رابط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية 1443

يمكن لجميع الراغبين من المنطبق عليهم شروط التسجيل، الدخول على رابط وزارة الحرس الوطني وتقديم طلب التسجيل في الكلية، مع ألالتزام التام بدقة البيانات المسجلة من قبل مقدم الطلب، ومع التمنيات للجميع بالتوفيق والقبول إنشاء الله.

موعد التسجيل للجامعين وحملة الثانوية العامة

يبد التسجيل للجامعيين من يوم الأربعاء 2021/05/19 الموافق 7 من شهر شوال 1442، ويغلق يوم الأحد 2021/05/23 الموافق 11 شوال 1442.

يبدأ التسجيل لحملة الثانوية العامة من يوم الثلاثاء 2021/06/01 الموافق 20 شوال 1442، ويغلق التسجيل يوم 2021/06/06 الموافق 25 شوال 1442 هجري.

طريقة التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

الدخول على رابط kkmar.gov.sa.

تحديد واختيار التسجيل للجامعين أم لحملة الثانوية العامة.

تسجيل البيانات المطلوبة بدقة شديدة.

الضغط على أيقونة تسجيل وبذالك تتم عملية التسجيل.

شروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية