نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إحكام تسجيل دخول 1442 رابط التسجيل لتملك العقارات عبر موقع ehkaam.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن بدء استقبال منصة إحكام تسجيل دخول 1442 الطلبات بالخاصة بالتسجيل لتملك العقارات وتقديم طلبات التعديل برئاسة الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمملكة العربية السعودية وعضوية كلاً من (وزارة المالية – وزارة العدل – وزارة الشؤون البلدية والقروية – وزارة البيئة والمياه والزراعة – وزارة الداخلية السعودية)، وقد أصدرت الهيئة القواعد المعدلة وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات التي تم اعتمادها بقرار معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة.

حيث أصدر رئيس الهيئة قراراً يقضي باعتماد التعديلات على القواعد وآلية عمل اللجان المختصة بنظر لبات تملك العقارات، وقد جاء ذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين بما يتعلق بتنظيم عمل اللجان وحوكمتها وتحديد اختصاصاتها بما يحفظ الحقوق لكافة الأطراف، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط دخول موقع الهيئة العامة لعقارات الدولة ومنصة “إحكام” الرقمية، والشروط والوثائق المطلوبة لطلبات التعديل والتملك.

منصة إحكام تسجيل دخول

تم الإيضاح من جانب رئيس هيئة تملك العقارات بأن لجان النظر في الطلبات الخاصة بتملك العقارات أصبحت تنظر في أربعة طلبات بعد أن تم تعديل قواعد وآلية عملها، حيث يتم النظر من خلالها في طلبات التملك التي لم يسبق أن تم الفصل فيها بحكم يكتسب الصفة النهائية أو بحكم نهائي.

كما تنظر هذه اللجان في طلبات التعديل بالإضافة والاستكمال للإجراءات النظامية أو إضافة بيانات كانت ناقصة على صكوك تكتسب الصفة النهائية، وتنظر أيضاً في الطلبات الخاصة بإثبات التملك للعقارات التي تقع دخال حدود الحرمين الشريفين في حال كان الطلب يتم نظره أمام المحاكم التي لها الإذن في النظر بها وفق الأوامر الملكية الكريمة، ولم يصدر في شأنه حكم نهائي من تلك المحاكم.

بالإضافة إلى تخصص تلك اللجان في نظر طلبات التعديل على صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات تملك العقارات التي تقع داخل حدود الحرمين الشريفين في حال كانت هذه الصكوك تكتسب الصفة النهائية واحتاجت للتعديل أو الإضافة أو إكمال الإجراءات النظامية أياً كان نوعها أو القيام بإضافة بيانات ناقصة في شأنها دون حدوث زيادة في مساحة العقار بالترتيب على هذه التعديلات، ويتم تقديم الطلب عبر منصة إحكام الإلكترونية التي من المقرر إطلاقها في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم.

رابط منصة إحكام الرسمي

تم الإعلان الآن عبر حساب إحكام الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إطلاق رابط منصة إحكام تسجيل دخول الرسمي ehkaam.sa لاستقبال طلبات تملك أو تعديل العقارات، حيث يمكنك تقديم طلب الآن من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق في التالي:

رابط منصة إحكام الرسمي (ehkaam.sa ). رابط موقع الهيئة العامة لعقارات الدولة الرسمي (spga.gov.sa).

وقد تم اعتماد قواعد وآلية عمل لجان النظر في الطلبات الخاصة بتملك العقارات بالصيغة الجديدة من جانب وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة ووضعها موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وتهدف القواعد والآليات المعلنة إلى تنظيم عمل لجنة النظر في الطلبات الواردة من المواطنين والمواطنات تنفيذاً للأمر الملكي الكريم بهذا الصدد.

ولكن؛ هل يحق للمتقدم برفع طلب للجنة النظر في طلبات التملك للعقارات مرة أخرى في حال كان هناك طلباً سابقاً اكتسب صفة النهائية بعدم التملك؟ وهنا أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة أنه يجب المساهمة في إثبات تملك العقار وخلق بيئة عقارية موثوقة، ويحجب العلم أن اللجان تعمل على تعزيز مبادئ العدالة والموثوقية والشفافية بين المواطنين بالمملكة العربية السعودية

لجان النظر في طلبات تملك العقارات

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن الاختصاصات المنوطة باللجان التي لها الحق في نظر طلبات تملك العقارات، حيث تمثلت اختصاصاتها في استقبال طلبات تملك العقارات، يكون التملك داخل حدود الحرمين الشريفين، والنظر في طلبات التعديل، وطلبات التعديل لصكوك الاستحكام داخل الحرمين الشريفين.

وترتكز الأمانة العامة للجان النظر في الطلبات على قيم أساسية ثابتة من شأنها تعزيز عملها مثل (الأمانة – التنظيم – الكفاءة الفعالية – الجودة)، ويشترط لقبول طلب التعديل على العقارات أن يكون الطلب مقدماً خلال مدة سنة من تاريخ 5 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 20 ديسمبر 2020م، وأن يكون الطلب خاصاً بإضافة أو استكمال الإجراءات النظامية أو إضافة بيانات ناقصة على الصكوك المكتسبة للصفة النهائية.

شروط طلبات التملك للعقارات

اشترطت الهيئة عدداً من الشروط الواجب توافرها لتملك العقارات وهي:

أن يكون طلب تملك العقارات مقدماً خلال مدة سنة من تاريخ 5 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 20 ديسمبر 2020م.

لا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي نهائي.

يجب أن لا يكون العقار محل الطلب بالتملك واقعاً ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بناءً على القرارات والتعليمات.

يجب أن لا تنفي المصورات الجوية تواجد أحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر الملكي.

يتم تقديم طلب تملك العقارات عبر منصة إحكام الرقمية المقرر إطلاقها في تاريخ 5 جمادي الأولى 1442هـ.

الوثائق والمستندات المطلوبة للتملك والتعديل

أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة الوثائق والمستندات المطلوبة لطلبات التعديل وتملك العقارات، حيث يتم تقديم طلب تملك العقارات أو تعديله إلى الأمانة العامة وفق نموذج تم إعداده من جانب الهيئة لهذا الغرض، ويتم إرفاق المستندات والوثائق الداعمة ومنها (رفع مساحي من مكتب مُعتمد ويتضمن الإحداثيات ونوع العقار محل الطلب وموقعه وأضلاعه ومساحته وحدوده – وثائق التملك والإحياء).

تقديم منصة إحكام تسجيل دخول 1442

أوضحت منصة إحكام خطوات التقديم على طلب تملك عقارات أو تعديل عقار، حيث يمكنكم التعرف على الخطوات من خلال النقاط التالية:

التسجيل في منصة إحكام من خلال إنشاء حساباً جديداً خاصاً بك.

تقديم الطلب من خلال تعبئة النموذج الخاص بإحكام مع إرفاق المستندات المطلوبة.

مراجعة المكاتب الهندسية، حيث يجب عليك مراجعة مكتب هندسي معتمد من البلديات أو الأمانات لرفع مخططات الرفع المساحي في حال كان طلبك طلباً جديداً أو استكمال إجراءات طلب سابق.

متابعة حالة الطلب، ومن يرغب في التعرف على خطوات رفع الطلب يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

وتتم متابعة حالة الطلب عن طريق منصة إحكام تسجيل دخول الذي يمكن الحصول عليه من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.