رابط التسجيل في حساب المواطن تسجيل جديد 2021 تحديث حساب المواطن

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عمر شويل - جدة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرت رابط التسجيل في حساب المواطن لجميع المواطنين المستفيدين من البرنامج، لكي تُسهل عليهم عملية تسجيل الدخول والاستعلام عن قيمة الدفعات ومتي يفتح التسجيل حساب المواطن من خلال هذا الرابط الإلكتروني، وسوف نستعرض الرابط الصحيح في هذا المقال ونتعرف على طريقة التسجيل في حساب المواطن وتحديث البيانات بالإضافة إلى معرفة متى ينزل حساب المواطن.

رابط التسجيل في حساب المواطن

برنامج حساب المواطن هو أحد أكبر برامج الدعم الحكومي في المملكة العربية السعودية، حيث يعمل هذا البرنامج على تقديم الدعم النقدي للأسر بشكل منتظم على دفعات، ويتم اختيار هذه الأسر المستحقة للدعم على أساسا بعض الشروط، وجاءت فكرة حساب المواطن نتيجة التغيرات الاقتصادية والتوسعات التي حدثت في المملكة، مما جعل الكثير من الأسر تعاني من ضيق في المعيشة، لهذا قامت المملكة من خلال وزارة الموارد البشرية بدراسة الأسر المستحقة وتوزيع الدعم بشكل عادل بين هذه الأُسر.

ولابد أن يقوم ولي الأمر المسئول عن الأسرة بالدخول على رابط التسجيل في حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لكي يقوم بتسجيل حساب المواطن وتقديم البيانات والمستندات المطلوبة منه، كما يمكن الاستعلام عن حساب المواطن من خلال هذا الرباط أيضاً.

حساب المواطن تسجيل جديد 2021

تُتيح وزارة الموارد البشرية للمواطنين إمكانية التسجيل وتقديم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، لكن تقديم الطلب وتسجيل جديد يجب أن يكون عند فتح التسجيل في حساب المواطن حيث تقوم الوزارة بالإعلان عن المواعيد الجديد كل فترة لفتح باب التسجيل في الدفعات الجديدة، ولمعرفة طريقة حساب المواطن تسجيل جديد 2021 اتبع الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى رابط تسجيل حساب المواطن ca.gov.sa المرفق بالأعلى. بعد فتح الصفحة اضغط على أيقونة تسجيل جديد. قم بكتابة البيانات المطلوبة في صفحة مستخدم جديد وهي رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد، رمز التحقق وضع علامة أمام أوافق على التعهد، ثم اضغط على تسجيل. اكتب كلمة المرور التي ستصلك على الجوال واكتب اسم المستخدم أو رقم الهوية وادخل رمز التحقق الموجود في الصورة، ثم اضغط على دخول. قم بتغير كلمة المرور اكتب كلمة المرور الحالية وكلمة المرور الجديدة التي تريدها. اضغط على تعبئة واستكمال الطلب. قم بملأ البيانات المطلوبة وهي البيانات العامة وبيانات العنوان والتابعين والإفصاح عن الدخل، بيانات العقارات والحساب البنكي. قم بمراجعة البيانات، واضغط على أقر على صحة البيانات، واخيرا اضغط على تقديم الطلب.

متي ينزل حساب المواطن

يتساءل الكثير من المواطنين عن متى ينزل حساب المواطن والإجابة هي أن البرنامج يقوم هو بالإعلان عن موعد الدفعة الجديد على صفحة الرسمية، ويعرض في هذا الإعلان قيمة الدفعة وعدد المستفيدين، بالإضافة لذلك فإنه يتم إرسال رسالة على الجوال الخاص بكل مستفيد من هذه الدفعة للإخطار بنزول الدعم في حساب المواطن.

تم الإعلان عن دفعة حساب المواطن الجديدة دفعة 42 لشهر مايو 2021، وبلغت قيمة الدفعة 1.9 مليار ريال سعودي يتم توزيعها على 10.4 مليون مستفيد وتابع منهم 30 مليون ريال تعويض للدفعات السابقة، ويمكن تقديم الاعتراض على مبلغ الاستحقاق أو عدم الأهلية بعد أيام من نزول الدفعة، ويتم الإعلان عن بداية تقديم الاعتراض أيضا على الصفحة الرسمية لحساب المواطن.

تحديث حساب المواطن

لا يتم تحديث حساب المواطن بشكل مستمر، فقد أشارت خدمة المستفيدين إلى أن التحديث لا يكون إلا في حالة وجود تغير في أحد البيانات التي أدخلتها عند التسجيل، أو عن حدوث أي أمور في البرنامج يقوم بدعوة المستفيدين لتحديث بياناتهم، ويتم التحديث عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.