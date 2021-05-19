“بدون كفيل” تقسيط جوالات من موبايلي على الايفون بسعر الكاش بدون دفعة اولي وبدون فوائد.. الشروط والمزايا

تقسيط جوالات من موبايلي 2021، بعدما قامت شركة موبايلي باتاحة تقسيط الجوالات الايفون والسامسونج وغيرها من الأجهزة الحديثة الثمينة، بات يتسأل الكثيرين من العملاء عن كيفية تقسيط جوالات موبايلي وماهي الشروط للحصول على جوالات موبايلي تقسيط، لذلك سنتعرف من خلال هذه المقالة عن تقسيط جوالات موبايلي ايفون 12 وغيرها، وماهي المميزات والشروط.

تعتبر شركة موبايلي أقوي وأكبر شركة في المملكة العربية السعودية للاتصالات، حيث تقدم الشركة عروض وخدمات دوما لعملائها، وخاصة على تقسيط الجوالات التي تمنح العميل الحصول على تقسيط جوال من موبايلي بسعر الكاش.

تقسيط جوالات موبايلي

فهناك العديد من المزايا التي وفرتها الشركة لتمكين العميل من تقسيط جوالات من موبايلي ومن تلك المميزات.

تتيح الشركة تقسيط جوالات بدون دفعة أولى. تتيح الشركة تقسيط جوالات بسعر الكاش وبدون فوائد على القسط . تتيح الشركة تقسيط جوالات بدون كفيل. تتيح الشركة العديد من خطط التقسيط على الجوالات تبدأ من مبلغ 120 ريال سعودي.

شروط تقسيط جوالات من موبايلي ايفون

يمكن الحصول على ايفون 12 موبايلي تقسيط من خلال توافر الشروط البسيطة التي وضعتها الشركة من جهتها والتي تأتي على النحو التالي.