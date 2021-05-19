نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم علي برنامج الدعم الريفي.. الشروط والقطاعات المستهدفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتيح وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، إمكانية التقديم علي برنامج الدعم الريفي بشكل إلكتروني وذلك للأشخاص المهتمين بزراعة وإنتاج المحاصيل الزراعية والأعمال التي لها علاقة بالزاعية، حيث تقدم الوزارة برنامج خاص لدعم هذه الفئات مادي حتي يتمكنوا من تطوير أعمالهم، ووضعت الوزارة بعض الشروط الخاص بالحصول علي الدعم وكذلك حددت بعض القطاعات المتسهدفة للحصول علي دعم البرنامج، وأتاحت التقديم بخطوات بسيطة إلكترونية.

وفي السطور التالية نسلط الضوء علي برنامج دعم التنمية الريفية، وطريقة التقديم علي برنامج الدعم الريفي، والشروط التي وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة للحصول علي الدعم الريفي بالإضافة إلي القطاعات المستهدفة من برنامج الدعم الريفي ورابط منصة ريف الإلكترونية وغيرها من المعلومات المتعلقة.

برنامج دعم التنمية الريفية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، تدشين برنامج دعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة، حيث يمكن للمستفيدين التسجيل بشكل إلكتروني في البرنامج من خلال الدخول علي بوابة ريف الإلكتروني وتقديم البيانات المطلوبة وذلك للحصول علي دعم مادي بهدف تنمية الأنشطة الزراعية التي يعملون بها، حيث تقدم الوزارة من خلال البرنامج الدعم لكافة القطاعات المستهدفة مثل العاملين في تربية النحل ومنتجي البن العربي وكذلك العاملين في المحاصيل والفاكهة والورد، ويهدف برنامج دعم التنمية الريفية لتحقيق عدد من الأخداف عبر البوابة الإلكتروني ولعل أهمها ما يلي:

يهدف إلي تحسين القطاع الزراعي الريفي وزيادة الكفاءة والإنتاج.

يهدف إلي تحسين نمط الحياة في المملكة العربية السعودية واستغلال الفرص والموارد المتاحة.

يسعي إلي الاستفادة من المناطق الموجودة في المملكة من موارد طبيعية وإمكانيات زراعية.

يهدف إلي رفع مستوي معيشة صغار المزارعين.

طريقة التقديم على برنامج الدعم الريفي

يمكن للمزراعين والمستحقين التقديم علي برنامج الدعم الريفي للحصول علي الدعم، بعد التسجيل والتقديم بشكل إلكتروني من خلال الدخول علي بوابة ريف الإلكترونية ومن ثم إتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلي موقع بوابة ريف الإلكترونية ومن ثم يتم الضغك علي أيقونة إنشاء حساب مستخدم جديد الموجودة في أعلي الصفحة.

إدخال البيانات المطلوبة لاستكمال التسجيل بشكل ناجح، والتأكد من صحة البيانات ودقة المعلومات المدخلة.

استلام رسالة نصية علي رقم الهاتف المسجل لتؤكد نجاح تقديم الطلب.

تسجيل الدخول علي البوابة ومنها يتم الضغط علي أيقونة تقديم طلب الدعمى من البوابة.

مراجعة الطلب المسجل من قبل القائمين وفي حالة الموافقة علي الطلب سيتم تزويد صاحبه بالدعم المطلوب.

شروط برنامج الدعم الريفي

وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول علي دعم ريف المزراعين، حيث جاءت هذه الشروط علي النحو التالي:

يشترط تقديم وإرفاق وكالة سارية المفعول بصيغة البي دي اف أو بصيغة جي بي جي. لابد من إرفاق شهادة التوثيق وصورة واضحة من الآيبيان. يشترط إرسال تصميم الملصق الخاص بالمزرعة يكون عليه الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية وكذلك رقم التسجيل. إدخال جميع البيانات المطلوبة بكل دقة، وفي حالة توقف الشخص عن ممارشة النشاط الزراعي فأنه الوزارة تتوقف عن تقديم الدعم له.

القطاعات التي يستهدفها برنامج ريف‌

يستهدف برنامج الدعم الريفي، العديد من القطاعات المختلفة التي تنتدرج تحت قطاع الإنتاج الزراعي حيث تسهدف البرامج الفرعية لكل قطاع علي النحو التالي:

يستهدف تطوير إنتاج العسل وتربية النحل وكذلك قطاع زراعة وتجارة الورد.

يستهدف صغار مربي المواشي وزراعة المحاصيل البعلية مثل السمسم والدخت والذرة الرفعية.

تعزيز القدرات الخاصة بصغار الصيادين ومستزرعي السمك وكذلك العاملين في تصنيع وتسويق الفاكهة مثل التين والعنب والرمان.

يستهدف إنتاج وتسويق وتصنيع البن العربي وكذلك القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية التقليدية.

رابط منصة ريف

وفرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، رابط إلكتروني لمنصة ريف الإلكترونية، والتي من خلالها يمكن التقديم والتسجيل للحصول علي الدعم لكافة القطاعات التي يستهدفها البرنامج.