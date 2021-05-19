“الطب البديل” يحذر من استخدام عشبة “الجعدة” من قبل غير المختصين

بلادي – الرياض : حذر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي من استخدام عشبة الجعدة للأغراض العلاجية من قبل غير المختصين، خصوصاً الأطفال وكبار السن. وأوضح المركز أن العشبة قد تسبب أعراضاً خطيرة للجسم، مثل تسمم الجهاز الهضمي ونزلة معوية حادة وهبوط في سكر الـدم، وتهدد وظائف الكبد والكلى. وأهاب بأفراد المجتمع رفع مستوى الحذر وتحري الدقة في المصادر التي يحصلون على الأعشاب الطبيعية الخام منها، ومدى مصداقية من يقدمها لهم لغرض العلاج تفادياً لهذه الأعراض الخطيرة التي قد تؤدي للوفاة.

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