وزير الخارجية: المحادثات بين المملكة وإيران في مرحلة استكشافية

بلادي – الرياض :

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أمس (الثلاثاء)، أن المحادثات بين المملكة وإيران، في مرحلة “استكشافيّة”، ولا تزال في بدايتها.

وقال وزير الخارجية، خلال مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، إن المملكة تأمل أن يرى الإيرانيون أن من مصلحتهم العمل مع جيرانهم بطريقة إيجابية، ما يؤدي إلى الأمن والاستقرار والازدهار.

واعتبر أن تأثير نتيجة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، المقرر إجراؤها في يونيو المقبل، على السياسة الإقليمية لطهران، سيكون ضئيلا، مشددًا على أن الدور الأبرز والأساسي في تقرير السياسة الخارجية لإيران يعود للمرشد الإيراني علي خامنئي.