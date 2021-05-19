في خيمة “بدوية”.. السفير السعودي في بيروت يستقبل مفتي لبنان ووزير الداخلية

بلادي – الرياض :

استقبل السفير السعودي في بيروت، وليد بخاري، مفتي لبنان، الشيخ عبداللطيف دريان، صباح اليوم (الأربعاء)، على رأس وفد من دار الفتوى.

تأتي الزيارة للتضامن مع المملكة، بعد التصريحات المسيئة للسعودية ودول الخليج، التي أطلقها وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، خلال استضافته في برنامج تلفزيوني على قناة “الحرة”.

وأكد المفتي، في تصريحات له بعد لقاء السفير السعودي، أن أي إساءة للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، تشكل إساءة لهم كلبنانيين، منوها بالعلاقات المتينة مع المملكة.

ولفت إلى أنه ينتظر في خلال الساعات المقبلة اتخاذ الإجراءات الحاسمة التي يمكن أن تصحح ما صدر عن “وهبة” من الإساءات إلى المملكة ودول الخليج، داعيًا المسؤولين اللبنانيين إلى المسارعة في رأب هذا الصدع، وأن يسير وزير الخارجية بإجراءاته لتصحيح الخطيئة التي وقع فيها.

يذكر أن السفير السعودي استقبل أيضًا وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الشيخ نعيم حسن.

تجدر الإشارة إلى أن “وهبة” قدم كتابا للرئيس اللبناني، ميشال عون، لإعفائه من مسؤولياته الوزارية، وسيلتقي في وقت لاحق اليوم برئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، ليعلن بعدها تنحيه عن منصب وزير الخارجية.