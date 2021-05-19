نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وزارة الحرس الوطني 1442 والشروط المطلوبة للإلتحاق بالوظائف sang.gov.sa في المقال التالي
تقديم وزارة الحرس الوطني 1442، على جميع الراغبين بالتقديم في الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها وزارة الحرس الوطني في السعودية التوجه الآن إلى الرابط الخاص بالتقديم وإدخال بياناتهم كاملة، ولكن بعد الاطلاع على هذا التقرير لمعرفة أهم شروط القبول التي وضعتها الوزارة.
تقديم وزارة الحرس الوطني 1442
رصدت محركات البحث الكثير من عمليات التنقيب عن التفاصيل الخاصة بـ تقديم وزارة الحرس الوطني 1442، وتَجدر الإشارة إلي أن وزارة الحرس الوطني هي واحدة من أهم و أبرز الوزارات العسكرية التي توجد بالسعودية، وتهدف في الأساس إلى الدفاع عن الأراضي وحدود البلاد والحفاظ على أمنها وسلامها، وتقوم وزارة الحرس الوطني بالعديد من المهام ومن أبرزها:
- تعمل على حماية كافة المنشآت الحيوية بالسعودية.
- تحافظ على استقرار البلاد وأمنها الداخلي.
- المشاركة في علميات تأمين الحجاج والمعتمرين خلال أدائهم لمناسك الحج والعمرة.
- كما لها دور كبير في الحد من انتشار المخدرات في المملكة.
- تساعد في وضع الخطط العامة للدولة من أجل النهوض ورفعة الوطن.
الوظائف والشروط اللازمة لـ تقديم وزارة الحرس الوطني 1442
أعلنت الوزارة بخصوص تفاصيل تقديم وزارة الحرس الوطني 1442، لشغل بعض الوظائف أنه بالنسبة للذين لم يخضعوا لأي دورات مهنية من إحدى المرافق التعليمية الفنية ولا يمتلكون سوى شهاداتهم الدراسية فقط، فسوف يتم تعيينهم في الوظيفة المناسبة لمؤهلاتهم الدراسية، ثم يتم تأهيلهم في الدورات التي تعقدها مراكز التدريب بالحرس الوطني
أما عن الشروط المطلوبة للتقديم، فقد جائت كما يلي:-
- أن يكون المتقدم من أصل سعودي ويستثنى من ذلك الشرط من نشأ مع والده أثناء الخدمة خارج المملكة.
- يشترط أن يكون المتقدم حسن السلوك و السيرة، و غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف .
- كما يجب أن يكون لائقاً طبياً ليناسب الخدمة العسكرية.
- لا يقبل من يقل عمره عن 17 سنة.
- لا يقبل من يقل طوله عن 160 سم.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقديم وزارة الحرس الوطني 1442 والشروط المطلوبة للإلتحاق بالوظائف sang.gov.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.