حافز البحث عن العمل وكيفيه التسجيل في البرنامج بكل سهوله للسعوديين

حافز البحث عن العمل من اهم البرامج التي يقدمها صندوق تنميه الموارد البشرية والتي تم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، كما تم الإعلان أيضا عن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وكيفيه تحديث الضمان الاجتماعي بالمملكة، والآن سوف نقوم بشرح البرنامج بالتفصيل ومعرفه الشروط اللازمة للتسجيل فيه مع توضيح كيفيه التسجيل من خلال هذه المقالة.

حافز البحث عن العمل

برنامج حافز العمل من اهم البرامج التي تم تقديمها بالمملكة والتي توفر صرف مبلغ 2000 ريال كل شهر لمده 12 شهر وذلك لكي يتم دعم وتحفيز الباحثين عن العمل والذين يستحقن المستحق المالي، وذلك وفقا لضوابط الاستحقاق الخاصة بحفز البحث للعمل ولضمان استمراريه الحصول علي هذا المبلغ المخصص يتعين علي المواطن البحث عن العمل ومواصلته بشكل مستمر في البحث عن وظيفه له، حيث أن الهدف من البرنامج حصول المواطن علي وظيفه لائقه به ومستمره معه لذلك يتوجب علي المواطن عدم الركود والاعتماد علي المبلغ المالي، ولا يقتصر البرنامج علي تقديم مبلغ المساعدة فقط بل يتيح لك برامج اخرى مثل التدريب والتأهيل ومساعده المواطن للحصول علي وظيفه مناسبه تبلي جميع تطلعاته.

شروط برنامج حافز

كما تم الإعلان عن ألشروط التي يجب توافرها في المستفيد لكي يتم التسجيل بالبرنامج والحصول علي حافز البرنامج، وهذه الشروط تكتمن في النقاط الأتية:

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

يجب أن يكون عمره ابتداء من 20 عام ولا يزيد العمر عن 35 عام.

يجب أن يكون قادر علي العمل والتحمل.

يجب أن لا يكون عامل أو موظف في أي من القطاعين الحكومي والخاص.

أن لا يكون متدرب أو طالب في أي مراحل التدريب والتعليم.

يجب أن يكون لديه أي مؤسسه أو نشاط تجاري.

يجب أن لا يكون قد حصل علي أي دخل ثابت خلال 12 شهر السابقين منذ تقديمه في البرنامج.

كيفيه التقديم في برنامج حافز

أعلنت المنصة الوطنية الموحدة عن طريقه وكيفيه التقديم في البرنامج وذلك عن طريق الخطوات الأتية: