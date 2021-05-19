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عمر شويل - جدة السماح بالسفر خارج السعودية باستثناء 13 دولة ، يُعد غلق المطارات من ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها المملكة العربية السعودية خلال انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) لحماية المواطنين السعوديين والمقيمين على أراضيها، مما جعلها تحرص على إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة العربية السعودية.

رفع تعليق السفر إلى خارج المملكة العربية السعودية 1442هـ

عقب إعلان الطيران السعودي إلغاء تعليق السفر إلى خارج المملكة العربية السعودية، بدأت الحكومة السعودية تستعد لاطلاق أول رحلة جوية، ولكن بعد وضع عدة ضوابط وشروط ومن هذه الشروط ما يلي:

حصول المسافر على الجرعتين الكلمتين من لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

مرور 6 أشهر من تاريخ الإصابة بفيروس كورونا.

مرور أربعة عشر يومًا على تلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 1.

الدول المسموح السفر إليها من المملكة العربية السعودية 1442هـ

هناك بعض الدول التى وضعت قيود عند سفر السعوديين إليها وأخرى لم تضع أى شروط عند السفر إليها، ومن هذه الدول المسموح السفر إليها مايلي:

جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات والبحرين.

ساحل العاج وكينيا وأفريقيا و مقدونيا والبوسنة والهرسك والأردن.

أوكرانيا وصربيا وجورجيا و كوسوفو.

كرواتيا و قبرص ودول أمريكا الوسطى.

دول الشرق الأوسط و منطقة الكاريبي.

السماح بالسفر خارج السعودية باستثناء 13 دولة

عقب إعلان رفع تعليق السفر إلى خارج المملكة العربية السعودية يوم الاثنين الماضي الموافق السابع عشر من شهر مايو 2021 م وضعت الحكومة السعودية عدة ضوابط وشروط لسماح المواطنين بالسفر باستثناء 20 دولة لا يسمح السفر إليها بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها هذه البلاد من زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ولكن تم تخفيض العدد إلى 13 دولة، ومن هذه الدول المحظورة السفر إليها مايلي:

ليبيا وسوريا ولبنان واليمن وتركيا.

إيران و أرمينيا و الصومال و أفغانستان.

فنزويلا و الهند وروسيا البيضاء.

كونغو الديمقراطية.

وفي حالة قيام المسافرين بالسفر إلى الدول المحظورة بشكل غير مباشر من خلال السفر إلى دولة ثالثة والذهاب إلى أحد الدول الممنوع السفر إليها، يمنع دخولهم المملكة العربية السعودية دون أخذ إذن مسبق من السلطات المختصة.