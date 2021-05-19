رابط التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية 1442 للثانوية عبر أبشر للتوظيف

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عمر شويل - جدة كلية الملك فهد الأمنية 1442، التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية 1442 من أهم عناصر البحث المنتشرة مؤخرًا؛ حيث يطمح العديد من الأشخاص إلى دراسة العلوم الأمنية والشرطية في هذه الكلية، وأيضًا يضمن الحصول على وظيفة في أي من القطاعات الأمنية في المملكة العربية السعودية، فتعتبر واحدة من الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية، كما أنها تتبع بشكل مباشر إلى وزارة الداخلية السعودية، وطوال فترة الدراسة فيها يتم تأهيل الطلاب في الكلية سواء من الحاصلين على مؤهلات جامعية في تخصصات مختلفة أو من الحاصلين على الثانوية فقط، ثم يتم تخريج الشباب بعد تأهيلهم للحصول على الوظائف الأمنية المتعددة ضمن وزارة الداخلية،

يعتبر الالتحاق بكلية فهد الأمنية هدف مهم لعدد كبير من الشباب في المملكة العربية السعودية؛ وذلك لأنها تحرص على تقديم فرص عمل مناسبة للخريجين.

شروط التسجيل بكلية الملك فهد الأمنية 1442 لخريجي الثانوية العامة

من المهم أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية السعودية، وسعودي الأصل والمنشأ.

من الممكن الاستغناء عن شرط الجنسية والمنشأ في حق من نشأ بصحبة والده خلال فترة عمله في الخدمة خارج المملكة العربية السعودية.

من المهم أن يكون المتقدم حَسِن الأخلاق وله سمعة طيبة.

لابد أن يكون المتقدم ليس عليه أي حكم بحد شرعي، أو محكوم عليه في جريمة تخل بالشرف والأمانة.

من شروط المتقدم أن يتمتع باللياقة الطبية والبدنية العالية، وأن يخلو من الأمراض المعدية.

يجب على المتقدم في كلية فهد الأمنية أن لا يكون به أي عاهات، سواء كانت عاهات جسدية أو عقلية.

من المهم توافر اللياقة الجسدية من ناحية أن يتناسب الطول الخاص بالمتقدم مع وزنه، وذلك تبعًا للائحة الطبية.

لابد من النجاح في الكشف الطبي الذي يصدر من اللجنة الطبية.

من المهم أيضًا أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الثانوية العامة سواء شعبة علمية أو شرعية، أو كان النظام الخاص بالمقررات طبيعي أو إنساني.

لابد أن يكون المتقدم قد تخرج بالفعل الثانوية العامة للعام الدراسي الفائت فقط.

عدم قبول من تخرج من الثانوية العامة في أي من السنوات السابقة.

في حال كان المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة من مكان خارج المملكة، فمن المهم معادلة هذه الشهادة من خلال وزارة التعليم، كما أنه يجب أن لا يقل معدل المتقدم التراكمي عن نسبة 80%.

بالنسبة إلى سن المتقدم كواحد من خريجي الثانوية العامة فيجب أن لا يقل السن عن 17 عام عند بداية السنة الدراسية الجديدة، وإثبات ذلك عن طريق بطاقة الهوية الوطنية، كما أنه من المهم أن لا يتجاوز سن المتقدم عن 22 عام.

لابد من اجتياز الاختبار الخاص بالقدرات العامة، وأيضًا الحصول على نسبة نجاح لا تقل عن 70% في هذه الاختبارات.

من المهم إنجاز الاختبار التحصيلي الخاص بالمسار “ العلمي أو العلوم الطبيعية “، وذلك في الوقت المحدد لذلك.

“، وذلك في الوقت المحدد لذلك. لابد أن لا يكون المتقدم للتسجيل تم فصله من واحدة من الكليات أو المعاهد.

كما أنه من الشروط أيضًا أن لا يكون المتقدم متزوج من زوجة أجنبية.

من الشروط المهمة إنجاز الاختبارات الخاصة بالكشف الطبي، وأيضًا المقابلة الشخصية، واللياقة البدنية، وجميع الاختبارات المقررة للتفرقة بين المتقدمين.

شروط القبول بكلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1442

من المهم أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية، وأن يكون قد نشأ بالفعل في المملكة.

من الممكن الاستغناء عن شرط الجنسية والمنشأ في حق من نشأ بصحبة والده خلال فترة عمله في الخدمة خارج المملكة العربية السعودية.

من المهم أن يكون المتقدم للتسجيل يتميز بحسن الأخلاق والسلوك.

لابد أن لا يكون المتقدم محكومًا عليه بأي حد شرعي.

أيضًا من المهم أن لا يكون المتقدم قد تم الحكم عليه في واحدة من الجرائم التي تخل بالشرف والأمانة.

يشترط أن يكون المتقدم للتسجيل يتمتع باللياقة الطبية.

ينبغي أن يكون المتقدم للتسجيل حاصلًا بالفعل على شهادة البكالوريوس في واحدة من التخصصات المطلوبة.

يشترط أن لا يكون المعدل التراكمي للمتقدم أقل من تقدير جيد.

ينبغي أن يكون المتقدم قد حصل بالفعل على المؤهل في واحدة من السنوات المطلوبة والتي يتم ذكرها في الإعلان الوظيفي.

من المهم أن يكون المتقدم خاليًا من أي أمراض معدية وأي عاهات سواء جسدية أو حتى عقلية.

من المهم أن يتوافق طول المتقدم مع وزنه تبعًا للائحة الطبية.

لا تقبل الكلية الأمنية أي كشف طبي يصدر عن أي جهة غير اللجنة الطبية.

في حال حصول المتقدم للتسجيل على المؤهل من جامعة خارج المملكة فمن المهم أن يقوم بمعادلة الشهادة التي كان قد حصل عليها من خلال وزارة التعليم.

يشترط أن لا يزيد سن المتقدم مع بدء العام الدراسي عن 27 عامًا، ما عدا من يرغب في الالتحاق بواحد من التخصصات الطبية فيجب ألا يزيد عمر المتقدم حينها عن 30 عامًا.

من المهم أن لا يكون المتقدم قد تم فصله قبل ذلك من واحدة من الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو حجة.

يشترط أن لا يكون المتقدم قد تزوج بالفعل من امرأة أجنبية.

يجب على المتقدم أن ينجح في اجتياز الفحص الطبي.

من الشروط المهمة إنجاز الاختبارات الخاصة بالكشف الطبي، وأيضًا المقابلة الشخصية، واللياقة البدنية، وجميع الاختبارات المقررة للتفرقة بين المتقدمين.

يجب أن لا يكون المتقدم يعمل في واحدة من الوظائف الحكومية في وقت التقديم.

طريقة التقديم والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية

من الممكن لخريجي الثانوية العامة التسجيل في كلية فهد الأمنية 1442 عن طريق منصة أبشر للتوظيف، واتباع الخطوات الآتية:

يدخل المتقدم مباشرة إلى الرابط الخاصة بالتقديم في كلية الملك فهد الأمنية الخاص بخريجي الثانوية على منصة أبشر. يضغط على أيقونة “تسجيل طالب جديد”. سوف يتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بإدخال بيانات خريج الثانوية من أجل التسجيل في الكلية الأمنية. يقوم الطالب بإدخال كل البيانات الخاصة به بدقة شديدة. ثمّ يضغط على أيقونة “تسجيل”.

وهكذا يكون الطالب قد قام بالتسجيل في الكلية، وبعد ذلك سيتلقى الطالب رسالة تأكيد بشأن قبول طلب التسجيل الخاص به.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الملك فهد

حتى تحصل عملية استكمال التسجيل الخاص بالمتقدم في كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية، يجب على الطالب أن يحضر جميع الأوراق والمستندات المطلوبة منه، وإرفاقها بصحبة طلب التقديم الخاص به، وهذه الأوراق كالتالي:

إحضار صورة خاصة بشهادة ميلاد المتقدم.

إحضار صورة من بطاقة الهوية.

إحضار صورة من سجل المتقدم الأكاديمي.

إحضار مرفق بالترجمة الأجنبية إلى السجل الأكاديمي.

إحضار عدد 6 صور شخصية حديثة.

إرفاق شهادة الامتياز التي تم ختمها من خلال الجهات المتخصصة، وذلك لمن يرغب في الالتحاق بواحدة من الكليات في التخصصات الطبية.

إرفاق صورة طبق الأصل من بطاقة الأحوال الشخصية للمتقدم، مع إحضار ثلاث صور أخرى منها.

التخصصات المطلوبة بكلية الملك فهد الأمنية

تشتمل كلية الملك فهد الأمنية على مجموعة من التخصصات، وهي:

تخصص الطب بمختلف أنواعه.

التخصصات العسكرية.

التخصصات الهندسية ومنها الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الصناعية، وأيضًا الهندسة الزراعية.

تخصصات القانون.

تخصّصات التربية والآداب.

تخصّصات اللغات والترجمة.

تخصصات الإعلام.

التخصصات الشرعية والدراسات الإسلاميّة.

التخصصات الخاصة بمجال إدارة الأعمال.

موقع كلية الملك فهد الأمنية

يمكن متابعة جميع الأخبار المتعلقة بكلية الملك فهد الأمنية عن طريق هذا الرابط الخاص بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا اليوم الذي تعرفنا فيه على أهم شروط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية سواء لخريجي الثانوية أو للجامعيين، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة وكيفية التسجيل