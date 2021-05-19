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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلومات عن قرض الأسرة شروط التقديم وطريقة الحصول عليه من بنك التنمية في المقال التالي
عمر شويل - جدة معلومات عن قرض الأسرة من بنك التنمية، يوفر بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية قرض الأسرة للأشخاص المحتاجين والغير قادرين بالسعودية، وللحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية هناك شروط على المتقدم أن يعلم بها وتوضح إليكم طريقة التقديم وشروط التقديم.
قرض الأسرة من بنك التنمية
قرض الأسرة يقدم من بنك التنمية الاجتماعية من خلال طلب رسمي للبنك للحصول على القرض، ويتم الانتظار مدة من 7 حتى 10 أيام حتى يرد البنك للموافقة على القرض من عدمه، وقيمة قرض الأسرة غير ثابتة إذ تتغير حسب حالة الشخص وعمره وحالته الاجتماعية ولكن أقصى قيمة لقرض الأسرة هي 60 ألف ريال سعودي.
أوراق التقديم على قرض الأسرة
ويطلب بنك التنمية الاجتماعية من الراغبين في الحصول على قرض الأسرة تقديم مجموعة وثائق وأوراق ضرورية لإتمام تلك العملية وتحدد أوراق التقديم وفقًا لطبيعة حالة الشخص وعمله:
العاملين بالقطاع العام:
- صورة من سجل الأسرة.
- نموذج تسليم البريد مرفق بالختم واسم الموظف واسم المتقدم والتوقيع.
- تقديم كشف حساب للثلاثة أشهر الأخيرة من الراتب.
- أصل رقم الايبان البنكي مختومًا من البنك.
الهوية الوطنية للمتقدم.
- تصريح بياناتي صالح من وزارة الداخلية شاملًا للأبناء.
- شراء نموذج رقم 104 وتعبئته إلكترونيًا ولا تمر مدة 60 يوم عليه.
العاملين بالقطاع الخاص:
- الهوية الوطنية للمتقدم.
- ورقة بحساب وراتب الشخص موقعة ومختومة من جهة العمل.
- شهادة مدد وأجور مشترك مطبوعة.
- تصريح بياناتي للشخص وأبناءه.
- صورة عقد الجواز وصورة السجل الأسري.
- حساب الآيبان مكتوب.
شروط التقديم على قرض الأسرة
أما عن الشروط العامة المطلوبة للتقديم على قرض الأسرة فهي:
- يقدم القرض لمحدودي ومعدومي الدخل بالسعودية.
- المتقدم أو المتقدمة يجب أن يمتلك الجنسية السعودية.
- تقديم المستندات المطلوبة من البنك سواء للقطاع العام أو الخاص.
- في حالة الحصول المسبق على قرض من بنك التنمية على المتقدم أن يكون ملتزمًا بسداد ذلك القرض.
- يسمح للمرأة التقديم على القرض إذا كانت أرملة أو مطلقة أو معيلة للأطفال.
- الذين تخطى عمرهم 70 سنة لا يسمح لهم بالتقديم.
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