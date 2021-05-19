نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط كلية الملك خالد العسكرية 1443 لحاملي الشهادة الثانوية والجامعية عبر رابط kkmar.gov.sa وأهم التخصصات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط كلية الملك خالد العسكرية 1443، تعتبر كلية الملك خالد العسكرية أحد أهم الكليات الموجودة في المملكة العربية السعودية، والتي يسعى الكثير من الطلاب في الإلتحاق بها ونيل شرف التخرج منها وخدمة الوطن من خلال العمل في الحرس الوطني السعودي، وهي تعمل علي تدريب الطلاب بشكل كامل، من خلال إعداد دورات التأهيل والتجهيز للعمل في أصعب الأوقات، وخلال الساعات القليلة الماضية تم الإعلان عن قبول دفعة جديدة في كلية الملك خالد العسكرية لعام 1443، وذلك لراغبي الإلتحاق والتسجيل بها، وعليه فأننا من خلال موقعنا “ثقفني” نوضح لكم تفاصيل تسجيل وشروط كلية الملك خالد العسكرية وأهم التخصصات المطلوبة.

شروط كلية الملك خالد العسكرية 1443

تم وضع العديد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين من الضباط الجامعيين وحملة الثانوية العامة، وذلك من قبل لجنة القبول والتسجيل في وزارة الحرس الوطني، والتي تفتح باب التسجيل علي مدار 24 ساعة، من يوم الاربعاء 07-10-1442 هـ الموافق 19-05-2021 في الساعة العاشرة صباحا، حتي يوم الأحد 11-10-1442 هـ الموافق 23 مايو 2021، حتي تمام الساعة 11 صباحاً، وهي كالآتي:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ والأصل، ويتم استثناء من نشأ مع والده خارج البلاد لخدمة الوطن.

أن لا يقل سن المتقدم عن بداية الدراسة عن 27 عاماً عدا التخصصات الطبية فلا يتجاوز العمر 30 عاماً.

أن لا يكون متزوجا من غير سعودية.

أن يكون حسن السيرة والسمعة والأصل.

أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

أن يكون من الحاصلين علي الشهادة الجامعية بنظام الانتظام الكلي.

أن لا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.

أن لا يكون قد مر علي التخرج سوي عام واحد.

أن يجتاز الفحص الطبي المحدد بمعرفة اللجنة الطبية.

أن لا يقل طوله عن 165 سم، ولا يزيد عن 188 سم، ويتناسب وزنه مع طوله.

أن يجتاز المتقدم أختبار القدرات العام المحدد من قبل المركز الوطني للقياس.

أن يتم أداء الاختبار الكفايات في اللغة الانجليزية للتخصصات الطبية.

إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية.

أن يكون المتقدم حاصلاً علي رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أو الطبية المطلوبة.

رابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1443

عند تسجيل الدخول للتقديم علي كلية الملك خالد العسكرية لابد من قراءة شروط القبول بعناية، وأن لا تتعدي عملية التسجيل 60 دقيقة، وأن يتم التقديم من خلال تفعيل حساب أبشر للدخول علي النفاذ الوطني الموحد، وعليه يجب رفع مجموعة من الصور من صيغة jpg، من البيانات التالية:-

الهوية الوطنية.

صورة شخصية ملونة.

الهوية الوطنية وسجل الأسرة للأب.

سجل الأسرة للمتزوجين.

وثيقة التخرج من الجامعة.

شهادة الأمتيازات للتخصصات الطبية.

السجل الأكاديمي الخاص بكل طالب.

التخصصات المطلوبة في كلية الملك خالد العسكرية

ويجدر الإشارة أن هناك مجموعة من التخصصات الجامعية المطلوبة عند التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1443، منها تخصصات الطب، وتخصصات صحية، والتخصصات الهندسية، وتخصصات الطيران، وتخصصات الحاسب الآلي، وتحصصات إدارية، وتحصصات الإعلام الرقمية والعلاقات العامة، وتحصصات الترجمة الإنجليزية والفرنسية، والتخصصات الشرعية شريعة، وتحصصات القانون وتقنيات التعليم.