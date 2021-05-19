عودة الدوام الدراسي بالسعودية، يرغب الطلاب في معرفة موعد عودة الدراسة من جديد في مدارس السعودية حتى يتمكنوا من تهيئة أنفسهم من جديد للعام الدراسي مع الاستمتاع بفترة إجازة نهاية العام الدراسي الحالي، وتقوم وزارة التربية والتعليم بتحديد تقويم دراسي للدراسة بالعام الدراسي الجديد بأكمله لكلا الفصلين الدراسيين، وإليكم التقويم الدراسي لعام 1443 المفترض العمل به للعام الدراسي الجديد.

بداية العام الدراسي 1443

نظرًا للتغيير الكبير الملحوظ في عملية التعليم في الفترة الحالية حيث أصبح التعليم يعتمد على التعليم الأونلاين أي التعليم عن بعد، وذلك نتيجة للكثير من القرارات والإجراءات الهدف الأول منها هو حماية الطلاب والعاملين بالقطاع التعليمي من أي خطر ولذلك كان نظام التعليم عن بعد.

ونظرًا لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بتعديل التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد بما يتوافق مع طريقة التعليم من حيث شرح المناهج وتقسيمها بما يتطابق مع ذلك، وكانت الوزارة قد أعلنت مسبقًا بعد انتهاء الطلاب من امتحانات الفصل الدراسي الثاني أن عودة الدراسة من جديد للعام الدراسي 1443 لتكون في التاسع وعشرين من شهر أغسطس والموافق الواحد وعشرين من شهر محرم 1443 ليكون نظام التعليم الإلكتروني هو النظام المعتمد والبديل عن عملية التعليم التقليدية لحين استقرار الأوضاع التي تشهدها البلاد جراء انتشار وباء كورونا.

التقويم الدراسي لعام 1443

تم وضع التقويم الدراسي للطلاب في العام الدراسي الجديد بالسعودية بمدارس السعودية المختلفة بالشكل التالي: