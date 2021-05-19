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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي لعام 1443 في المقال التالي
عودة الدوام الدراسي بالسعودية، يرغب الطلاب في معرفة موعد عودة الدراسة من جديد في مدارس السعودية حتى يتمكنوا من تهيئة أنفسهم من جديد للعام الدراسي مع الاستمتاع بفترة إجازة نهاية العام الدراسي الحالي، وتقوم وزارة التربية والتعليم بتحديد تقويم دراسي للدراسة بالعام الدراسي الجديد بأكمله لكلا الفصلين الدراسيين، وإليكم التقويم الدراسي لعام 1443 المفترض العمل به للعام الدراسي الجديد.
بداية العام الدراسي 1443
نظرًا للتغيير الكبير الملحوظ في عملية التعليم في الفترة الحالية حيث أصبح التعليم يعتمد على التعليم الأونلاين أي التعليم عن بعد، وذلك نتيجة للكثير من القرارات والإجراءات الهدف الأول منها هو حماية الطلاب والعاملين بالقطاع التعليمي من أي خطر ولذلك كان نظام التعليم عن بعد.
ونظرًا لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بتعديل التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد بما يتوافق مع طريقة التعليم من حيث شرح المناهج وتقسيمها بما يتطابق مع ذلك، وكانت الوزارة قد أعلنت مسبقًا بعد انتهاء الطلاب من امتحانات الفصل الدراسي الثاني أن عودة الدراسة من جديد للعام الدراسي 1443 لتكون في التاسع وعشرين من شهر أغسطس والموافق الواحد وعشرين من شهر محرم 1443 ليكون نظام التعليم الإلكتروني هو النظام المعتمد والبديل عن عملية التعليم التقليدية لحين استقرار الأوضاع التي تشهدها البلاد جراء انتشار وباء كورونا.
التقويم الدراسي لعام 1443
تم وضع التقويم الدراسي للطلاب في العام الدراسي الجديد بالسعودية بمدارس السعودية المختلفة بالشكل التالي:
- عودة الدراسة للمراحل العامة في يوم 29 من شهر أغسطس 2021 والموافق 21 من شهر محرم 1443.
- إجازة اليوم الوطني بالسعودية توافق يوم 23 من شهر سبتمبر والموافق يوم 16 من شهر صفر.
- اختبارات الفصل الدراسي الأول بدايتها بيوم 19 من شهر ديسمبر والموافق يوم 15 من شهر جمادي الأول.
- إجازة الفصل الدراسي الأول تبدأ من يوم 30 من شهر ديسمبر 2021 والموافق يوم 26 من شهر جمادي الأول.
- عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في يوم 16 من شهر يناير والموافق يوم 13 من جمادي الأخرة.
- بداية إجازة عيد الفطر في يوم 20 من شهر رمضان 1443 والموافق يوم 21 من شهر أبريل 2022.
- اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجديد تبدء من يوم 22 من شهر مايو والموافق 21 من شهر شوال.
- إجازة نهاية العام الدراسي الجديد عام 1443 في يوم 2 من شهر يونيو والموافق 3 من شهر ذو القعدة.
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